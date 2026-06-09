Se reveló si Alianza Lima buscará dar el golpe con el fichaje del 'Tunche' Rivera: "Sí..."

Alianza Lima no se duerme en sus laureles y, tras ganar el Torneo Apertura, ahora su próximo objetivo será ser campeón nacional sin jugar los playoffs y, para ello, necesita obtener también el Clausura. Con este objetivo en mente, en Matute no descartan la llegada de refuerzos que puedan potenciar su plantel.

En este contexto, de acuerdo con lo revelado por el periodista Gabriel Pacheco, uno de los nombres que ha aparecido como posibilidad en La Victoria es José Rivera, quien actualmente tiene contrato con Universitario de Deportes, pero todo apunta a que no seguirá en Ate en el segundo semestre.

"Sí gusta mucho al 'Tunche'. A Guede y a su comando técnico le gusta y le han comunicado a la gente que maneja este tema, que de darse la posibilidad, ven con buenos ojos que llegue a Alianza", dijo el comunicador en el programa Mano a Mano, que se emite por Denganche, canal de YouTube.

'Tunche' Rivera es del gusto del comando técnico de Alianza Lima

Recordemos que el delantero tiene contrato con la ‘U’, aunque tras el ya conocido incidente con la camiseta y sus diferencias con un sector de hinchas, en tienda merengue han preferido que no tenga acción. Eso sí, en Ate harán hasta lo imposible para que no se vaya a reforzar a un rival directo, como Alianza, Sporting Cristal o incluso Melgar.

Sin embargo, a favor del artillero juega que Universitario está tras los pasos de Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz, por lo que necesita liberar espacio en la plantilla y también masa salarial. Esta situación podría apresurar la salida de José Rivera con miras al segundo semestre de la campaña.

José Rivera: valor en el mercado

José Rivera tiene una cotización de 750 mil euros, de acuerdo con la última actualización del portal especializado Transfermarkt. Actualmente tiene 29 años.