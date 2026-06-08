Campeón con Alianza Lima fue oficializado por poderoso club brasileño: "Estoy muy feliz de estar aquí"

Alianza Lima sigue demostrando su capacidad para potenciar talentos y exportarlos al extranjero, y esta vez no fue la excepción, pues volvió a concretar una negociación con el poderoso Fluminense de Brasil. En esta ocasión no se trata de una jugadora, sino de un entrenador: Facundo Morando, quien fue bicampeón con las blanquiazules en la Liga Peruana de Vóley.

El técnico argentino ya llegó a Brasil para conocer las instalaciones de su nuevo club, donde iniciará una nueva etapa profesional tras cerrar un exitoso ciclo al mando de Alianza Lima.

Facundo Morando fue oficializado por Fluminense

El estratega dio sus primeras palabras para la web del club carioca, donde explicó las razones que lo llevaron a aceptar el desafío de dirigir en una de las ligas más competitivas del continente.

“Estoy muy feliz de estar aquí en Fluminense. Sin duda, decidí venir a Fluminense por la historia del club y porque todos me hablaron muy bien del club, diciéndome que es como una familia, y creo que eso es muy importante para poder hacer un buen trabajo”, fueron las palabras del DT.

A su llegada a Río de Janeiro, el entrenador conoció las instalaciones que formarán parte de su día a día en esta nueva etapa profesional. Morando visitó la tradicional sede de Laranjeiras, el Gimnasio João Coelho Netto y los espacios dedicados a la preparación física y recuperación del equipo femenino. Tras el recorrido, resaltó el nivel de la infraestructura del club y expresó su compromiso de corresponder a la confianza recibida con mucho trabajo y dedicación.

“Me gustó mucho la estructura del club. Tienes todo lo necesario para trabajar y hacer un buen trabajo. El club te brinda todo, y creo que eso es muy importante. La verdad es que esperamos devolver un poco de todo lo que el club ofrece, y sin duda, lo que podemos ofrecer es 100% profesionalismo”, declaró.