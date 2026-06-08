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Campeón con Alianza Lima fue oficializado por poderoso club brasileño: "Estoy muy feliz de estar aquí"

Tras su gran paso por Alianza Lima, fue presentado por poderoso club de Brasil para la siguiente temporada y despertó la ilusión entre los hinchas.

    Antonio Vidal
    Campeón con Alianza Lima fue oficializado por poderoso club brasileño. Foto: composición Líbero
    Campeón con Alianza Lima fue oficializado por poderoso club brasileño. Foto: composición Líbero
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    Alianza Lima sigue demostrando su capacidad para potenciar talentos y exportarlos al extranjero, y esta vez no fue la excepción, pues volvió a concretar una negociación con el poderoso Fluminense de Brasil. En esta ocasión no se trata de una jugadora, sino de un entrenador: Facundo Morando, quien fue bicampeón con las blanquiazules en la Liga Peruana de Vóley.

    El técnico argentino ya llegó a Brasil para conocer las instalaciones de su nuevo club, donde iniciará una nueva etapa profesional tras cerrar un exitoso ciclo al mando de Alianza Lima.

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    Facundo Morando fue oficializado por Fluminense

    El estratega dio sus primeras palabras para la web del club carioca, donde explicó las razones que lo llevaron a aceptar el desafío de dirigir en una de las ligas más competitivas del continente.

    Estoy muy feliz de estar aquí en Fluminense. Sin duda, decidí venir a Fluminense por la historia del club y porque todos me hablaron muy bien del club, diciéndome que es como una familia, y creo que eso es muy importante para poder hacer un buen trabajo”, fueron las palabras del DT.

    A su llegada a Río de Janeiro, el entrenador conoció las instalaciones que formarán parte de su día a día en esta nueva etapa profesional. Morando visitó la tradicional sede de Laranjeiras, el Gimnasio João Coelho Netto y los espacios dedicados a la preparación física y recuperación del equipo femenino. Tras el recorrido, resaltó el nivel de la infraestructura del club y expresó su compromiso de corresponder a la confianza recibida con mucho trabajo y dedicación.

    Me gustó mucho la estructura del club. Tienes todo lo necesario para trabajar y hacer un buen trabajo. El club te brinda todo, y creo que eso es muy importante. La verdad es que esperamos devolver un poco de todo lo que el club ofrece, y sin duda, lo que podemos ofrecer es 100% profesionalismo”, declaró.

    Morando fue oficializado por Fluminense

    Morando fue oficializado por Fluminense

    Antonio Vidal
    AUTOR: Antonio Vidal

    Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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