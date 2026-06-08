- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs España
- Francia vs Irlanda del Norte
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
Campeón con Alianza Lima fue oficializado por poderoso club brasileño: "Estoy muy feliz de estar aquí"
Tras su gran paso por Alianza Lima, fue presentado por poderoso club de Brasil para la siguiente temporada y despertó la ilusión entre los hinchas.
Alianza Lima sigue demostrando su capacidad para potenciar talentos y exportarlos al extranjero, y esta vez no fue la excepción, pues volvió a concretar una negociación con el poderoso Fluminense de Brasil. En esta ocasión no se trata de una jugadora, sino de un entrenador: Facundo Morando, quien fue bicampeón con las blanquiazules en la Liga Peruana de Vóley.
El técnico argentino ya llegó a Brasil para conocer las instalaciones de su nuevo club, donde iniciará una nueva etapa profesional tras cerrar un exitoso ciclo al mando de Alianza Lima.
PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: rumores, refuerzos, salidas y renovaciones
Facundo Morando fue oficializado por Fluminense
El estratega dio sus primeras palabras para la web del club carioca, donde explicó las razones que lo llevaron a aceptar el desafío de dirigir en una de las ligas más competitivas del continente.
“Estoy muy feliz de estar aquí en Fluminense. Sin duda, decidí venir a Fluminense por la historia del club y porque todos me hablaron muy bien del club, diciéndome que es como una familia, y creo que eso es muy importante para poder hacer un buen trabajo”, fueron las palabras del DT.
A su llegada a Río de Janeiro, el entrenador conoció las instalaciones que formarán parte de su día a día en esta nueva etapa profesional. Morando visitó la tradicional sede de Laranjeiras, el Gimnasio João Coelho Netto y los espacios dedicados a la preparación física y recuperación del equipo femenino. Tras el recorrido, resaltó el nivel de la infraestructura del club y expresó su compromiso de corresponder a la confianza recibida con mucho trabajo y dedicación.
“Me gustó mucho la estructura del club. Tienes todo lo necesario para trabajar y hacer un buen trabajo. El club te brinda todo, y creo que eso es muy importante. La verdad es que esperamos devolver un poco de todo lo que el club ofrece, y sin duda, lo que podemos ofrecer es 100% profesionalismo”, declaró.
Morando fue oficializado por Fluminense
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90