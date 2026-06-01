El mercado de pases del vóley peruano se sacude con una noticia que marca el fin de una de las etapas más gloriosas del club de La Victoria. Maricarmen Guerrero, pieza fundamental en el esquema íntimo durante las últimas temporadas, oficializó su salida de Alianza Lima. La central deja la institución blanquiazul tras un ciclo brillante de cuatro años, en el que se consolidó como una de las referentes indiscutibles de la red y se ganó el cariño de toda la hinchada victoriana.

La salida de la experimentada bloqueadora nacional no es un adiós cualquiera. Guerrero se marcha de Matute y deja una huella imborrable tras haber conquistado un histórico tricampeonato en la Liga Nacional de Vóley (LNSV). Durante su permanencia, el equipo no solo recuperó el protagonismo absoluto en el torneo local, sino que construyó una hegemonía basada en la solidez defensiva y el temperamento de jugadoras como Maricarmen, quien siempre apareció en los momentos más decisivos de las finales.

A través de sus canales oficiales, Alianza Lima dedicó un emotivo mensaje de despedida para la central, reconociendo su legado en el club. "Tres títulos juntos y una historia que quedará para siempre en la memoria blanquiazul. Gracias por ser protagonista de este camino, por tu compromiso dentro y fuera de la cancha, y por ayudar a construir triunfos que recordaremos por siempre", expresó la institución, y dejó en claro que, aunque este miércoles sus caminos toman rumbos distintos, el agradecimiento hacia la jugadora será eterno.

Video: Alianza Lima Vóley.

Con la carta de libertad bajo el brazo, el futuro de Maricarmen Guerrero ya empieza a generar fuertes movimientos en el ambiente polideportivo. En los pasillos del vóley local corre con mucha fuerza el rumor de que su próximo destino profesional estaría nada menos que en Universitario de Deportes. Diversas fuentes del entorno deportivo vocean su inminente llegada al club crema para afrontar la temporada 2026-2027, lo que significaría uno de los fichajes más mediáticos del año.

De concretarse su mudanza al cuadro crema, Guerrero asumirá el enorme reto de aportar su experiencia ganadora a un proyecto que busca romper la racha de títulos de su eterno rival. Por ahora, el mercado de pases recién arranca y el panorama promete ponerse intenso. Lo único seguro es que Alianza Lima se desprende de un baluarte en la net, y el destino de una de las mejores centrales del país mantendrá en vilo a los aficionados durante las próximas semanas.