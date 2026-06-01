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¿Sporting Cristal tomó la decisión de destituir a Zé Ricardo como director técnico? Esto se sabe

En las últimas horas, el nombre de Zé Ricardo ha sonado fuerte como una de las posibles salidas de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026.

Diego Medina
Zé Ricardo con posibilidades de no seguir en Sporting Cristal.
Zé Ricardo con posibilidades de no seguir en Sporting Cristal. | Foto: X Sporting Cristal
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Hay movimientos en el Rímac tras el cierre del Torneo Apertura 2026, en el que Sporting Cristal culminó en la casilla 12, a tres puntos de la zona de descenso. Los celestes tendrán mucho protagonismo en el próximo mercado de pases, pues anunciarán refuerzos y salidas en el primer equipo. Bajo esa premisa, Zé Ricardo ha comenzado a ser noticia ante la posibilidad de ser destituido por los malos resultados.

Jugador que clasificó a octavos de Copa Libertadores es hincha de Sporting Cristal.

PUEDES VER: ¿Refuerzo? Futbolista clasificó a octavos de Libertadores y se confiesa: "Soy hincha de Sporting Cristal"

¿Zé Ricardo será despedido de Sporting Cristal?

Recientemente, el narrador deportivo de L1 MAX, Michael Cordero, reveló en redes sociales que no es totalmente segura la continuidad de Zé Ricardo en Sporting Cristal, pese a que aún mantiene contrato con los celestes. Se sabe que el estratega será parte de las elecciones de fichajes para el Torneo Clausura, pero con esta posibilidad de salida todo podría dar un giro inesperado.

Como se conoce, el estratega brasileño llegó a Sporting Cristal en medio del Apertura y al inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Hasta la fecha, Zé Ricardo dirigió 14 partidos al mando de los celestes con un registro de cuatro triunfos, dos empates y ocho derrotas.

"No es segura la continuidad de Zé Ricardo en Sporting Cristal para el Torneo Clausura... Sienten que pese al plantel mal formado, tuvo partidos que no supo darle la vuelta y esa es una de las razones por la que peligra su continuidad... Veremos", informó en redes sociales.

Sporting Cristal

Zé Ricardo no tuvo buenos resultados al mando de Sporting Cristal.

En Sporting Cristal ya se trabaja en la incorporación de nuevos jugadores para el primer equipo, así como en la salida de algunos elementos a mediados del 2026. Se aguarda que durante el parón por el Mundial se tomen medidas radicales, sabiendo que la necesidad es salir del fondo de la tabla y competir en la fase eliminatoria de la Copa Sudamericana.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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