Partidos de hoy EN VIVO, lunes 1 de junio: programación, horarios y canales de TV
Desde la Liga 2 hasta amistosos internacionales por la fecha FIFA. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos que se jugarán este lunes 1 de junio.
Este lunes 1 de junio se llevarán a cabo interesantes encuentros por la fecha internacional FIFA, pues las selecciones se encuentran preparándose para lo que será el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Por ejemplo, tenemos el Colombia vs Costa Rica y Noruega vs Suecia, entre otros encuentros. Revisa aquí la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por Liga 2
|Partido
|Horario
|Canal
|Pirata vs Llacuabamba
|11.00 a. m.
|YouTube Bicolor+
|Sport Huancayo 2 vs Ayacucho
|3.30 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Universitario de Vinto vs Aurora
|7.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por Liga de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Leones del Norte vs Macará
|5.00 p. m.
|Zapping Sports
|Técnico U. vs Barcelona SC
|7.30 p. m.
|Zapping Sports
Partidos de hoy por Amistosos Internacionales
|Partido
|Horaraio
|Canal
|Bulgaria vs Montenegro
|11.00 a. m.
|Disney+
|Eslovaquia vs Malta
|11.00 a. m.
|Disney+
|Maldivias vs Afganistán
|11.00 a. m.
|Bet365
|Turquía vs Macedonia del Norte
|11.30 a. m.
|Disney+
|Noruega vs Suecia
|12.00 p. m.
|Disney+
|Austria vs Túnez
|1.45 p. m.
|ESPN y Disney+
|Colombia vs Costa Rica
|6.00 p. m.
|RCN Televisión
|Canadá vs Uzbekistán
|8.00 p. m.
|Movistar+
Partidos de hoy por Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Boston RIver vs Liverpool
|1.00 p. m.
|Disney+
|Peñarol vs Central Esp.
|6.00 p. m.
|Disney+
