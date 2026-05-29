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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Seguin: ARRESTAN a sospechoso tras TIROTEO en estacionamiento; confirman un muerto y un herido grave
Un tiroteo en el estacionamiento de Walmart, en EE. UU., dejó una persona fallecida y otra gravemente herida. ¿Qué más se sabe sobre el sospechoso?
Una mujer perdió la vida y otra persona sufrió heridas de gravedad tras un tiroteo atribuido a un sospechoso en el interior de una tienda Walmart ubicada en Seguin, Estados Unidos. Las autoridades difundieron más detalles sobre el caso. ¿Cuáles fueron los motivos del ataque? ¿Cuál es la situación del agresor?
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Alerta en Walmart: arrestan a sospechoso tras tiroteo; confirman un muerto y un herido grave
En la ciudad de Seguin, se reportó el hallazgo de una mujer de 35 años, identificada como Katrina Wheeler, quien fue encontrada con múltiples heridas de bala y declarada muerta en el lugar. Estos datos fueron difundidos por 'News 4 San Antonio' y las autoridades locales.
Walmart: arrestan a sospechoso tras tiroteo; confirman un muerto y un herido grave.
Según los reportes, también se confirmó que un hombre de 37 años fue hallado con lesiones por disparos. Recibió atención médica en el lugar por parte de los servicios de emergencia antes de ser trasladado en helicóptero a un hospital de San Antonio para recibir tratamiento especializado.
Asimismo, la Oficina del Alguacil de New Berlin informó, como parte de la investigación, que localizó un vehículo sospechoso en las afueras de Seguin alrededor de las 17.19. No obstante, no reveló más detalles sobre el caso, que ha generado alarma y temor entre los vecinos de la zona. El hombre señalado de provocar este hecho permanece detenido a la espera de una sentencia.
¿Quiénes participaron en esta persecución?
Los agentes del sheriff del condado de Guadalupe, junto con el Departamento de Seguridad Pública de Texas, efectivos de New Berlin y oficiales del equipo CASE de la Policía de Seguin, participaron en esta persecución, que se desarrolló a baja velocidad.
Cabe precisar que, en esta colaboración interinstitucional, se destacó la coordinación entre diferentes cuerpos de seguridad en situaciones que requieren una respuesta conjunta.
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