Alianza Lima interesado en seleccionado peruano que milita en clásico rival de Liga 1: "Cláusula"

Alianza Lima dio un paso decisivo en su camino hacia el título de la Liga 1 2026 al proclamarse campeón del Torneo Apertura. No obstante, en el cuadro blanquiazul son conscientes de que deberán sostener ese rendimiento en el Clausura. Por ello, ya analizan posibles incorporaciones y trascendió que buscan a un talentoso futbolista nacional que actualmente juega en un clásico rival.

Alianza Lima interesado en seleccionado peruano que milita en clásico rival

Uno de los jugadores que mejor rendimiento muestra en su club esta temporada es Oslimg Mora. El futbolista es una de las grandes figuras de Sport Boys y ha despertado interés en Alianza Lima, según informó el periodista Marcello Merizalde.

De acuerdo con lo señalado por el periodista deportivo, la dirección deportiva de los íntimos ya estableció contacto con Sport Boys para conocer la situación del jugador. En esa línea, precisó que Mora tiene una cláusula de rescisión en su contrato, la cual ya es de conocimiento de la escuadra victoriana.

Oslimg Mora despertó interés en Alianza Lima para el Torneo Clausura

“Alianza Lima consultó a Sport Boys por la situación contractual de Oslimg Mora. El volante/lateral cuenta con una cláusula de salida, cuyo monto ya fue informado al cuadro blanquiazul", fue la información que compartió el citado comunicador mediante su cuenta de ‘X’.

Cabe señalar que Oslimg Mora ya tuvo un pasado en Alianza Lima, donde estuvo entre las temporadas 2018 y 2023. Sin embargo, en la actualidad mantiene un nivel muy destacado, sorprendiendo que dejó de lado su labor como lateral para jugar como un volante creativo en la 'Misilera'.

Oslimg Mora también fue parte de la selección peruana

Oslimg Mora fue uno de los jugadores más prometedores en el inicio de su carrera, motivo por el que fue considerado por la selección peruana sub-20, con la que disputó diversos amistosos y el Sudamericano de la categoría.

Sin embargo, en 2021 recibió el llamado de Ricardo Gareca para el primer equipo. Con la 'Bicolor' jugó dos amistosos ante Panamá y Jamaica, hasta que después debutó oficialmente al ingresar en la derrota por 1-0 ante Bolivia.