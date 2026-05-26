Sporting Cristal ganó 1-0 de visita y es líder del grupo con Palmeiras por la Copa

Sporting Cristal busca darle una inmensa alegría a su afición, que encadena varias temporadas sin título alguno. No solo el primer equipo tiene esa misión en la presente temporada, sino también el plantel formativo, que ahora afronta una competencia internacional como la Copa Mitad del Mundo, que se disputa en Ecuador.

No es la primera vez que Sporting Cristal participa en este tipo de campeonatos, por lo que ahora su delegación sub-18 ha dado la sorpresa al ganar de visita a Independiente Juniors de Ecuador por 1-0. El elenco celeste forma parte del grupo C junto con Once Caldas y Palmeiras, por lo que buscará como dé lugar su clasificación a las instancias finales.

(VIDEO: IDV TV)

Según el reporte de la cuenta oficial de IDV Formativas, Sporting Cristal venció por la mínima a Independiente con anotación de Adriano Ramos. De esta manera, los celestes sacan ventaja sobre sus rivales y ahora aguardan el próximo choque, que será ante Palmeiras de Brasil.

“¡Ganamos! Sporting Cristal derrotó 1-0 a Independiente Junior en el debut de la Copa Mitad del Mundo en Ecuador. Gol de Adriano Ramos“, informó la cuenta oficial del elenco celeste.

Sporting Cristal inició con pie derecho la Copa Mitad del Mundo. Foto: IDV Formativas | Sporting Cristal

Solo los dos primeros de cada grupo avanzarán a las instancias de cuartos de final de la Copa Mitad del Mundo, que se disputa en Ecuador. De momento, Sporting Cristal y Palmeiras lideran el grupo, por lo que el siguiente encuentro será fundamental para marcar diferencias en la tabla del grupo C.

Tabla de posiciones Grupo C de la Copa Mitad del Mundo 2026

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Sporting Cristal 1 1 3 2. Palmeiras 1 1 3 3. Once Caldas 1 -1 0 4. Independiente Juniors 1 -1 0

Próximo partido Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Mitad del Mundo: fecha, día, hora y dónde ver

El partido entre Sporting Cristal vs Palmeiras por la segunda jornada del grupo C de la Copa Mitad del Mundo se llevará a cabo el jueves 28 de mayo a partir de las 11.15 horas de Ecuador y Perú (16.15 horas GMT). La transmisión de los 90 minutos va por el canal de Youtube de Independiente del Valle TV.