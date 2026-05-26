Selección peruana y la sorpresiva noticia que recibió previo a sus amistosos por fecha FIFA

La selección peruana se viene preparando para lo que serán sus encuentros ante Haití y España, partidos que se disputarán en junio. Bajo este contexto, algunos jugadores de la ‘Bicolor’ decidieron dar una sorpresa, pues optaron por regresar al Perú para prepararse en la Videna. Esta noticia fue dada a conocer por la FPF mediante sus redes sociales.

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Jugadores como Marcos López, Pedro Gallese, Alfonso Barco y Adrián Ugarriza, tras haber quedado libres en sus equipos por el final de temporada, fueron vistos entrenando en las instalaciones de la Videna. Además, se espera que en las próximas horas Kenji Cabrera también se incorpore.

Mientras tanto, Mano Menezes está próximo a dar la lista de convocados para estos encuentros, con el objetivo de que los futbolistas restantes que se encuentran en el extranjero puedan integrarse a los trabajos.

Pedro Gallese entreno con la selección peruana

Próximos partidos de la selección peruana

Los dirigidos por Mano Menezes afrontarán dos partidos importantes para seguir mostrando su rendimiento actual. Serán ante Haití y España, campeona del mundo.

05.06.26 | Amistoso Internacional | Haití vs. Perú | 7.00 p. m.

08.06.26 | Amistoso Internacional | Perú vs. España | 9.00 p. m.