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Selección peruana y la sorpresiva noticia que recibió previo a sus amistosos por fecha FIFA

La selección peruana se alista para sus amistosos ante Haití y España en junio. Sin embargo, recibió una sorpresiva noticia.

Antonio Vidal
Selección peruana recibió sorpresiva noticia. Foto: composición Líbero. Foto: composición Líbero
Selección peruana recibió sorpresiva noticia. Foto: composición Líbero. Foto: composición Líbero
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La selección peruana se viene preparando para lo que serán sus encuentros ante Haití y España, partidos que se disputarán en junio. Bajo este contexto, algunos jugadores de la ‘Bicolor’ decidieron dar una sorpresa, pues optaron por regresar al Perú para prepararse en la Videna. Esta noticia fue dada a conocer por la FPF mediante sus redes sociales.

Selección peruana anunció sus convocados sin futbolistas de Alianza Lima.

PUEDES VER: Selección peruana anunció lista de convocados sin ningún jugador de Alianza Lima

Jugadores como Marcos López, Pedro Gallese, Alfonso Barco y Adrián Ugarriza, tras haber quedado libres en sus equipos por el final de temporada, fueron vistos entrenando en las instalaciones de la Videna. Además, se espera que en las próximas horas Kenji Cabrera también se incorpore.

Mientras tanto, Mano Menezes está próximo a dar la lista de convocados para estos encuentros, con el objetivo de que los futbolistas restantes que se encuentran en el extranjero puedan integrarse a los trabajos.

Pedro Gallese entreno con la selección peruana

Pedro Gallese entreno con la selección peruana

Próximos partidos de la selección peruana

Los dirigidos por Mano Menezes afrontarán dos partidos importantes para seguir mostrando su rendimiento actual. Serán ante Haití y España, campeona del mundo.

  • 05.06.26 | Amistoso Internacional | Haití vs. Perú | 7.00 p. m.
  • 08.06.26 | Amistoso Internacional | Perú vs. España | 9.00 p. m.
Alfonso Barcos también se encuentra entrenando con la Bicolor

Alfonso Barcos también se encuentra entrenando con la Bicolor

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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