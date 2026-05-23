En esta fecha saldrá la lista de convocados de Perú para partidos ante Haití y España por la fecha FIFA

Se viene una nueva fecha internacional FIFA y la selección peruana afrontará dos encuentros bastante atractivos ante países clasificados al Mundial 2026: primero se verá las caras con Haití el próximo viernes 5 de junio en Miami y, tres días más tarde, enfrentará a España en Puebla.

De cara a esta fecha doble, el entrenador Mano Menezes brindará una nueva lista de convocados y, precisamente, se pudo conocer cuándo se anunciará esta nómina.

De acuerdo con la información brindada por el periodista Gustavo Peralta, la lista de convocados de Mano Menezes saldrá este jueves 28 de mayo y, el lunes 1 de junio, los seleccionados viajarán hacia Estados Unidos a partir de las 6.00 a. m.

Además, informó que la selección empezará a trabajar con los futbolistas que se encuentran en el extranjero: "Los trabajos al mando de Mano Menezes van a empezar el lunes 25 de mayo con jugadores del exterior: Marcos López, Adrián Ugarriza, Kenji Cabrera. Alfonso Barco y Pedro Gallese. La lista de convocados tendrá dos nombres como novedades".

¿Cuándo juegan Perú vs Haití por la fecha FIFA?

El primer amistoso de Perú frente a Haití por la fecha FIFA se llevará a cabo este viernes 5 de junio en el NU Stadium desde las 7.00 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de América TV (canal 04 y 704 en HD), ATV (canal 09 y 709 en HD) y Movistar Deportes (03 y 703 en HD).

¿Cuándo juegan Perú vs España por la fecha FIFA?

El segundo amistoso de Perú ante España está pactado para jugarse el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla, desde las 9.00 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de América TV (canal 04 y 704 en HD), ATV (canal 09 y 709 en HD) y Movistar Deportes (03 y 703 en HD).