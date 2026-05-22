Felipe Vizeu habló tras gol errado en el Sporting Cristal vs Junior: "Estoy en un momento bueno"

Sporting Cristal se complicó en su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tras perder ante Junior en Cartagena. Uno de los momentos que más recuerda el hincha es el error de Felipe Vizeu, que pudo significar el 3-3 de los celestes ante el Tiburón. Justamente, el atacante brasileño rompió su silencio y expresó su sentir tras este duro momento.

Una vez que el equipo llegó a Lima, el delantero dejó en claro que este tipo de situaciones se pueden presentar en el fútbol, por lo que seguirá trabajando para marcar los goles que necesita Sporting Cristal. De hecho, Vizeu afirmó estar en un buen momento, por lo que no bajará los brazos para retribuir su esfuerzo con anotaciones.

“Eso pasa en el fútbol gente, por favor. Nosotros estamos ahí. Entré haciendo lo mejor, pero a veces se falla y se pasa. ¿El hincha contra mí? No, no pienso eso. El fútbol es así. El delantero siempre debe hacer goles. Si no pasaba eso del balón, quedaba como un partido bueno. Yo estoy en un momento bueno, pero a veces se pasa los momentos malos. Ahora lo más importante es trabajar y estar listo para hacer goles en la liga“, declaró Felipe Vizeu.

(VIDEO: Inka Digital TV)

Sporting Cristal ahora pone la mira en la Liga 1, en la que está comprometido con las últimas posiciones. Algo que se les recrimina a los celestes es la cantidad de errores para convertir, por lo que uno de los apuntados es Felipe Vizeu por su falta de gol en momentos claros de cada cotejo.

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante ADT en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Apertura 2026. Este cotejo se programó para el domingo 24 de mayo a partir de las 11.00 a. m. locales (16.00 horas GMT), con transmisión de L1 MAX.