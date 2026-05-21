- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs Damac
- Atlético Mineiro vs Cienciano
- Macará vs Alianza Atlético
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
- Ignacio Buse
- Tabla Liga 1
Histórica figura de Nacional dio fuerte calificativo a Universitario tras eliminación: "Es un..."
Histórico jugador de Nacional no se guardó nada y dio un rotundo calificativo a Universitario de Deportes tras quedar eliminado al empatar 0-0 por la Copa Libertadores 2026.
Universitario de Deportes empató 0-0 ante Nacional por la quinta jornada de la Copa Libertadores 2026 y el club uruguayo quedó eliminado, con cero posibilidades de acceder a octavos del torneo internacional. Ante ello, una figura histórica del club salió al frente para lanzar un fuerte calificativo a la escuadra crema: estamos hablando de Amaro Nadal.
PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de Copa Libertadores 2026?
Histórica figura de Nacional dio fuerte calificativo a Universitario tras eliminación de Copa Libertadores
En conversación con Sport 890, Nadal fue consultado sobre la eliminación de Nacional de la Libertadores y, asimismo, sobre el partido que disputó contra Universitario.
Para el ahora dirigente del cuadro uruguayo, Nacional no es ni fue superior a sus rivales del grupo, como Coquimbo Unido y el elenco crema, ya que perdió en ambos duelos y ahí se concretó la eliminación.
Amaro Nadal, histórica figura de Nacional, dio fuerte calificativo a Universitario tras eliminación de Copa Libertadores 2026
Asimismo, Amaro Nadal consideró que Universitario de Deportes hizo un buen partido, por lo que mostró superioridad ante Nacional, que evidenció bajo rendimiento y limitaciones.
“El partido de ayer fue parejo, jugó muy bien Universitario. Es un muy buen equipo. No hay que tener una mirada tan negativa. Todo está muy parejo. A Nacional de repente le estamos pidiendo más de lo que puede dar. Es el equipo que tenemos. Más no se le puede pedir”, afirmó.
“Muchas cosas se dieron en contra. No creo que el plantel esté falto de confianza, son profesionales grandes. Pero hay que entender que los demás equipos también juegan, todos quieren clasificar. Se acabó el cuento de que Nacional es tan superior a los peruanos y chilenos”, finalizó.
Universitario eliminó a Nacional de la Copa Libertadores tras empate 0-0
Universitario de Deportes empató 0-0 ante Nacional por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2026 y dejó sin opciones de clasificar a octavos de final al cuadro uruguayo. El elenco del Gran Parque Central solo tiene opciones de clasificar a la Copa Sudamericana.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90