Histórica figura de Nacional dio fuerte calificativo a Universitario tras eliminación: "Es un..."

Universitario de Deportes empató 0-0 ante Nacional por la quinta jornada de la Copa Libertadores 2026 y el club uruguayo quedó eliminado, con cero posibilidades de acceder a octavos del torneo internacional. Ante ello, una figura histórica del club salió al frente para lanzar un fuerte calificativo a la escuadra crema: estamos hablando de Amaro Nadal.

Histórica figura de Nacional dio fuerte calificativo a Universitario tras eliminación de Copa Libertadores

En conversación con Sport 890, Nadal fue consultado sobre la eliminación de Nacional de la Libertadores y, asimismo, sobre el partido que disputó contra Universitario.

Para el ahora dirigente del cuadro uruguayo, Nacional no es ni fue superior a sus rivales del grupo, como Coquimbo Unido y el elenco crema, ya que perdió en ambos duelos y ahí se concretó la eliminación.

Amaro Nadal, histórica figura de Nacional, dio fuerte calificativo a Universitario tras eliminación de Copa Libertadores 2026

Asimismo, Amaro Nadal consideró que Universitario de Deportes hizo un buen partido, por lo que mostró superioridad ante Nacional, que evidenció bajo rendimiento y limitaciones.

“El partido de ayer fue parejo, jugó muy bien Universitario. Es un muy buen equipo. No hay que tener una mirada tan negativa. Todo está muy parejo. A Nacional de repente le estamos pidiendo más de lo que puede dar. Es el equipo que tenemos. Más no se le puede pedir”, afirmó.

“Muchas cosas se dieron en contra. No creo que el plantel esté falto de confianza, son profesionales grandes. Pero hay que entender que los demás equipos también juegan, todos quieren clasificar. Se acabó el cuento de que Nacional es tan superior a los peruanos y chilenos”, finalizó.

Universitario eliminó a Nacional de la Copa Libertadores tras empate 0-0

Universitario de Deportes empató 0-0 ante Nacional por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2026 y dejó sin opciones de clasificar a octavos de final al cuadro uruguayo. El elenco del Gran Parque Central solo tiene opciones de clasificar a la Copa Sudamericana.