Campeón con Alianza Lima sorprende al rendirse en elogios ante Universitario: "Muy sólido"

Universitario de Deportes se centra en la Copa Libertadores, donde mantiene sus opciones de clasificar a los octavos de final tras su empate sin goles ante Nacional de Uruguay. En medio de ello, una figura que salió campeón con Alianza Lima sorprendió al dejar de lado su hinchaje y destacar el rendimiento de los cremas.

Campeón con Alianza Lima sorprende al rendirse en elogios ante Universitario

Nos referimos al reconocido entrenador Gerardo Pelusso, recordado por su paso por Alianza Lima. Resulta que el técnico uruguayo fue entrevistado por el programa 'Mano a Mano', donde le consultaron por sus impresiones del empate de Universitario ante Nacional.

Ante ello, el estratega no dudó en remarcar que la 'U' tuvo un gran desempeño, especialmente en defensa, y anuló cada ataque de sus rivales. En esa línea, también indicó que eso le permitió ganar confianza y empezar a atacar, hasta el punto de que generó las jugadas más claras de todo el encuentro.

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"En la previa los dos tenían que ganar. Universitario hizo un gran partido. Lo vi muy sólido defensivamente. No le permitió absolutamente nada a Nacional. De a pocos fue ganando confianza y terreno, y terminó siendo más que su rival. Le conté tres opciones de gol muy claras para la 'U'. Tuvo mejor producción ofensiva que Nacional", señaló.

En esa misma línea, Gerardo Pelusso también dedicó palabras para elogiar a Héctor Cúper por su debut, ya que logró demostrar una gran adaptación al plantel pese a los pocos días que lleva en el club.

"El equipo respondió bien al cambio de técnico, porque han habido varios cambios. Cúper, en muy poco tiempo, ha demostrado que tiene jerarquía e inteligencia. Se adaptó rápidamente a todo y planteó muy buen partido", complementó.

Gerardo Pelusso fue campeón con Alianza Lima

Gerardo Pelusso es uno de los entrenadores más apreciados por los hinchas de Alianza Lima, luego de que consiguiera el título nacional con los blanquiazules en la temporada 2026. De hecho, el uruguayo pudo alzar el campeonato en el propio estadio de Matute tras vencer a Cienciano en la gran final.

Por si eso no fuese poco, también reveló recientemente que es hincha de la escuadra victoriana. Yo cuando veo a Alianza Lima ahí (en el primer lugar) es una alegría para mí. Yo quiero a Alianza Lima, soy y seré hincha de Alianza hasta el último día. Para mi el Perú es Alianza”, expresó el técnico en una entrevista.