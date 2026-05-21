¿Buscan ficharlos? Prensa uruguaya destacó a dos jugadores de Universitario ante Nacional: "Activos"

Universitario de Deportes se mantiene con vida en la Copa Libertadores 2026 tras igualar sin goles ante Nacional en el Gran Parque Central de Montevideo. Ante este panorama, la desazón de la prensa uruguaya era de esperarse, pero sorprendió que se dieron el tiempo de destacar a dos futbolistas se dieran el tiempo para destacar a dos futbolistas que fueron titulares bajo la dirección de Héctor Cúper. ¿Son observados como futuros refuerzos en ese país?

Prensa uruguaya destacó a dos futbolistas de Universitario

Según el reconocido medio Montevideo Portal, se pudo apreciar la molestia por la eliminación de Nacional a manos de Universitario de Deportes. Pese a que indican que el cuadro albo tuvo un buen arranque, sienten que dos jugadores de la 'U' estuvieron en sintonía para imponer su juego.

Se trata de Martín Pérez Guedes y Héctor Fértoli, quienes fueron titulares en el cuadro crema y dejaron una grata impresión entre los aficionados. Desde Uruguay, aplauden la labor de ambos futbolistas, que permitieron que la era de Héctor Cúper inicie de la mejor manera en el ámbito internacional.

“Libertadores: Nacional empató sin goles con Universitario en el GPC y quedó eliminado. Los albos sabían que tenían que ganar para impulsar sus chances y jugaron un partido para el olvido, sin poder incomodar a su rival. El partido bajó en revoluciones tal y como pretendían los visitantes, con Fértoli y Pérez Guedes muy activos, aunque tampoco sin incomodar a la última zona alba.“

Prensa de Uruguay se refirió a dos futbolistas de Universitario.

Universitario depende de sí mismo para clasificar a octavos de final de Copa Libertadores

El siguiente partido de Universitario de Deportes será ante Deportes Tolima en el Monumental de Ate. Los cremas necesitan ganar sí o sí al conjunto colombiano para ocupar el segundo lugar del grupo B, que da acceso a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Es un momento fundamental para los merengues, que pueden estar entre los mejores 16 de Sudamérica por segundo año consecutivo.