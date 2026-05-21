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¡Histórico! Ignacio Buse venció al francés Ugo Humbert y clasificó a semifinales del ATP de Hamburgo

Ignacio Buse hace historia en el tenis peruano al vencer al francés Ugo Humbert en cuartos del ATP de Hamburgo. Los parciales fueron de 3-6, 7-5 y 6-3. Avanza a las semifinales.

    Wilfredo Inostroza
    Ignacio Buse sigue destacando en el ATP de Hamburgo
    Ignacio Buse sigue destacando en el ATP de Hamburgo
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    Ignacio Buse continúa escribiendo una de las mejores páginas de su joven carrera. El tenista peruano consiguió este jueves una victoria histórica en el ATP de Hamburgo al derrotar por 2-1 al francés Ugo Humbert, actual número 22 del mundo, y clasificarse a las semifinales del torneo alemán. El encuentro terminó con parciales de 3-6, 7-5 y 6-3 a favor del nacional.

    El inicio no fue sencillo para Buse. Humbert impuso condiciones desde el arranque y se quedó con el primer set por 6-3, aprovechando su experiencia en este tipo de instancias y su mejor posición en el ranking ATP. Sin embargo, el peruano nunca perdió la calma y se mantuvo firme en su plan de juego.

    La reacción llegó en el segundo parcial. Con mayor agresividad y precisión desde el fondo de la cancha, Buse logró equilibrar el trámite del partido y encontró el quiebre decisivo para imponerse por 7-5. Ese set marcó un punto de quiebre en el encuentro y le dio el impulso necesario para afrontar la recta final con confianza.

    Ya en la tercera manga, el tenista nacional mostró una versión sólida y madura. Aprovechó los errores de su rival, sostuvo con autoridad sus juegos de servicio y cerró el partido por 6-3, desatando la celebración tras concretar uno de los triunfos más importantes de su trayectoria profesional.

    Con el boleto a semifinales asegurado, Buse ahora espera por su próximo desafío en Hamburgo. Su rival saldrá del duelo entre Aleksandar Kovacevic (94° del ranking ATP) y Camilo Ugo Carabelli (68°), en un partido que definirá al otro semifinalista. Mientras tanto, el peruano sigue alimentando la ilusión de alcanzar la primera final ATP de su carrera y continuar sorprendiendo en el circuito internacional.

    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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