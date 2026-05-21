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¡Histórico! Ignacio Buse venció al francés Ugo Humbert y clasificó a semifinales del ATP de Hamburgo
Ignacio Buse hace historia en el tenis peruano al vencer al francés Ugo Humbert en cuartos del ATP de Hamburgo. Los parciales fueron de 3-6, 7-5 y 6-3. Avanza a las semifinales.
Ignacio Buse continúa escribiendo una de las mejores páginas de su joven carrera. El tenista peruano consiguió este jueves una victoria histórica en el ATP de Hamburgo al derrotar por 2-1 al francés Ugo Humbert, actual número 22 del mundo, y clasificarse a las semifinales del torneo alemán. El encuentro terminó con parciales de 3-6, 7-5 y 6-3 a favor del nacional.
El inicio no fue sencillo para Buse. Humbert impuso condiciones desde el arranque y se quedó con el primer set por 6-3, aprovechando su experiencia en este tipo de instancias y su mejor posición en el ranking ATP. Sin embargo, el peruano nunca perdió la calma y se mantuvo firme en su plan de juego.
La reacción llegó en el segundo parcial. Con mayor agresividad y precisión desde el fondo de la cancha, Buse logró equilibrar el trámite del partido y encontró el quiebre decisivo para imponerse por 7-5. Ese set marcó un punto de quiebre en el encuentro y le dio el impulso necesario para afrontar la recta final con confianza.
Ya en la tercera manga, el tenista nacional mostró una versión sólida y madura. Aprovechó los errores de su rival, sostuvo con autoridad sus juegos de servicio y cerró el partido por 6-3, desatando la celebración tras concretar uno de los triunfos más importantes de su trayectoria profesional.
Con el boleto a semifinales asegurado, Buse ahora espera por su próximo desafío en Hamburgo. Su rival saldrá del duelo entre Aleksandar Kovacevic (94° del ranking ATP) y Camilo Ugo Carabelli (68°), en un partido que definirá al otro semifinalista. Mientras tanto, el peruano sigue alimentando la ilusión de alcanzar la primera final ATP de su carrera y continuar sorprendiendo en el circuito internacional.
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