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Figura rechazó convocatoria a la selección peruana con insólita explicación: "Meses de mis vacaciones"
Figura peruana generó polémica tras rechazar la convocatoria de la selección peruana. Sin embargo, explicó sus razones.
Representar a la selección peruana, para cualquier deportista, es uno de los mayores logros de su carrera. No obstante, muchas veces, por diferentes motivos, no se puede hacer y este es el caso de la atacante de Universidad San Martín.
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Se trata de la voleibolista Angélica Aquino, quien rechazó la convocatoria del técnico Antonio Rizola para integrar la preselección del combinado nacional de vóley. Sin embargo, la polémica giró en torno a su explicación, que para muchos no cayó bien.
Aquino reveló que fue sorprendida con la citación de la selección peruana de vóley, pero aclaró que no decidió a sumarse debido a que los meses de mayo y junio, corresponden a sus vacaciones, por lo que no iba estar al 100% debido a que debe realizar viajes a Huánuco por motivos personales.
“Sinceramente, me sorprendió muy gratamente la convocatoria. De verdad estoy agradecida por haber sido tomada en cuenta. No me lo esperaba. Pero yo ya hablé con el profesor Rizola antes de viajar a Huánuco, incluso también mandé un correo a la federación, para agradecerles la invitación a formar parte de la preselección. Mi respuesta ha sido que muchas gracias, pero no voy a poder acompañarlos en este proceso por temas personales”, empezó explicando la voleibolista en conversación con Ovación.
La deportista también dio a conocer que mandó un correo a la Federación Peruana de Vóley. Además, precisó que, debido a estos viajes a provincia, no podrá estar al 100%.
“Para mí mayo y junio son los meses de mis vacaciones, en donde especialmente este año voy a tener que estar viajando a Huánuco en reiteradas ocasiones para ver temas personales y de familia. Entonces, yo creo que el estar en selección es para estar al 100%, obviamente porque ya he pasado por eso y se debe estar ahí dando todo por el todo. Yo no voy a poder darlo en esa selección. Además, en su momento comenté que esa etapa para mí ya había cerrado”.
Con 35 años, la jugadora de San Martín dejó en claro que su etapa en la selección está cerrada. Aunque aclaró que respalda plenamente el nuevo proyecto del elenco nacional, resaltó la integración de jóvenes voleibolistas.
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