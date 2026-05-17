Campeón del mundo 'reforzará' a Alianza Lima para decisivo duelo ante Los Chankas en Matute

Alianza Lima quedó a solo un paso de conseguir el título del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules necesitan un solo punto para coronarse y tendrán la oportunidad de festejar con su gente en el próximo encuentro ante Los Chankas por la fecha 16. Precisamente, se conoció que contarán con un campeón del mundo en su once para este duelo.

Campeón del mundo 'reforzará' a Alianza Lima para partido ante Los Chankas

Nos referimos a Mateo Antoni, quien se ha consolidado como una pieza fija en la alineación del DT Pablo Guede. El defensor uruguayo no pudo ser considerado en la reciente victoria de Alianza Lima ante Cienciano debido a que cumplía una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

En ese contexto, una vez cumplida la sanción, el zaguero de 23 años podrá regresar a la lista de convocados para el duelo frente a Los Chankas, programado para este sábado 23 de mayo en Matute, y aportará al objetivo del equipo de alcanzar el primer título de la temporada.

Mateo Antoni volverá a jugar con Alianza Lima ante Chankas tras cumplir su suspensión.

Así, Mateo Antoni tiene prácticamente asegurada su presencia junto a Renzo Garcés en el centro de la defensa de Alianza Lima, donde será una pieza clave por su jerarquía para frenar los ataques del equipo andahuaylino, que llegará con jugadores como Franco Torres, Abdiel Ayarza, Adrián Quiroz, entre otros.

Números de Mateo Antoni con Alianza Lima

En lo que va de la temporada, Mateo Antoni ha disputado 13 partidos con la camiseta blanquiazul y ha sido de gran aporte en cada una de las victorias del equipo. Empezó como lateral por izquierda, aunque finalmente se afianzó como central y ha promediado 87 minutos en el terreno de juego.

Si bien no ha logrado anotar goles ni brindar asistencias, su aporte defensivo ha sido esencial, ya que con su presencia en el campo, los íntimos han mantenido su valla invicta en seis oportunidades.

Mateo Antoni fue campeón del Mundo con Uruguay

Mateo Antoni ha figurado entre los futbolistas con mayor proyección del balompié uruguayo, motivo por el cual integró las categorías juveniles de la selección de Uruguay y formó parte del plantel que consiguió el gran logro de proclamarse campeón del mundo Sub-20 en 2023.