Gerardo Pelusso, campeón con Alianza, no se guardó y dio firme opinión de Pablo Guede: "Muy..."

Alianza Lima logró revertir su situación en la temporada, que empezó con serias críticas y con muchos hinchas que pedían la salida de Pablo Guede. Sin embargo, el presente no puede ser mejor para los blanquiazules, que están a solo un paso de conseguir el título del Torneo Apertura 2026. En medio de ello, el técnico Gerardo Pelusso reapareció ante las cámaras y no dudó en dejar declaraciones firmes sobre el DT de los íntimos.

Gerardo Pelusso dio firme opinión sobre Pablo Guede

Durante una entrevista con el programa ‘Modo Fútbol’, el reconocido estratega fue consultado por su opinión sobre el desempeño que ha venido mostrando Pablo Guede al mando de Alianza Lima, donde está cerca de conseguir el primer título de la temporada.

Ante ello, Gerardo Pelusso señaló que no ha podido ver los partidos de los blanquiazules, pero que intuye que Guede está teniendo un gran manejo del club. En esa línea, recordó que en el pasado dirigió en el fútbol mexicano, lo que explicaría por qué está obteniendo buenos resultados cuando le toca jugar ante equipos de altura en la Liga 1.

Video: ‘Modo Fútbol’

"Voy siguiendo los resultados, no he visto los partidos. Pero, me imagino una muy buena conducción de Guede, pero eso de que juega muy bien en la altura tiene lógica porque él dirigió en México, donde hay muchos lugares de altura y uno tiene que aprender a jugar ahí. Se ve que conoce y lo está manejando muy bien. Me alegro por Alianza y ojalá que sea campeón, es lo único que quiero", señaló.

Del mismo modo, Pelusso expresó que está muy contento por la gran situación que atraviesa Alianza Lima y no ocultó su deseo de que logre el título en esta temporada.

Números de Pablo Guede en Alianza Lima

En lo que va de la temporada, Pablo Guede ha dirigido 17 partidos con Alianza Lima, donde no tuvo el mejor arranque, especialmente por la eliminación ante 2 de Mayo en la Copa Libertadores. Sin embargo, sus números son muy destacados: 11 victorias, cuatro empates y solo dos derrotas.

Estos registros explican el gran nivel que ha mostrado el estratega argentino en la escuadra blanquiazul en la Liga 1, tras encontrar su once principal y potenciar a sus jugadores.