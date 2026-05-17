Un padre de familia en Estados Unidos fue detenido por ICE tras llamar al 911 para solicitar ayuda en una verificación de bienestar de su hija de 4 años en Florida. Lo que comenzó como un pedido de auxilio a la policía terminó en una persecución, el uso de una pistola Taser, su arresto y posterior custodia migratoria, en un caso que encendió las alertas sobre el trato a inmigrantes indocumentados dentro del sistema de seguridad pública.

Llamó al 911 pidiendo ayuda y terminó en un centro de detención de ICE

El caso ocurrió en el condado de Palm Beach, en el sur de Florida, cuando Axel Sánchez Toledo llamó al 911 para solicitar a la Oficina del Sheriff una verificación de bienestar de su hija menor. Según su versión, la niña estaba enferma y compartía la custodia con su expareja.

Todo cambió cuando, tras una breve interacción con los agentes, su situación migratoria fue puesta en duda. Según los registros del caso, el oficial lo acusó de estar en condición irregular y ordenó su detención por ICE, lo que provocó la huida del padre. Fue perseguido, reducido con una pistola Taser y esposado frente a su familia.

Su pareja y su bebé presenciaron la intervención policial, entre gritos y súplicas para que detuvieran el arresto. "Por favor, no soy un criminal", habría dicho Sánchez Toledo, quien aseguró tener un proceso de asilo pendiente.

Inmigrantes en Estados Unidos y el rol de ICE: el impacto del programa 287(g)

El agente implicado pertenecía al programa 287(g), un convenio entre autoridades locales e ICE que autoriza a la policía local a colaborar en la aplicación de las leyes migratorias federales. Este modelo ha sido ampliado en diversas jurisdicciones de Estados Unidos, en el contexto de políticas más severas contra los inmigrantes indocumentados.

Tras el arresto, Sánchez Toledo permaneció cuatro meses en prisión preventiva por resistencia a la autoridad. Finalmente, los fiscales retiraron los cargos, aunque el caso no terminó allí: fue transferido a custodia de ICE y actualmente enfrenta un proceso de posible deportación, sin haber podido volver a comunicarse con su hija desde diciembre.

En su análisis del caso, The Marshall Project advierte sobre el cambio en la dinámica policial en EE. UU. y señala textualmente: "arrestos como el de Sánchez Toledo revelan un panorama de seguridad pública que cambia rápidamente". El abogado del detenido, Isai Bonilla, aseguró que el caso ha dejado un fuerte impacto emocional en la familia: "Pidieron ayuda y ocurrió exactamente lo contrario. Todo esto los ha dejado traumatizados", señaló.

El episodio reabre el debate sobre el alcance de las políticas de ICE y el creciente temor entre comunidades de inmigrantes, tanto legales como indocumentados, en Estados Unidos, donde incluso las llamadas de emergencia pueden terminar en procesos de detención migratoria.