MUY ALERTA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: mujer PIERDE A SU BEBÉ bajo custodia de ICE y esto es lo que se sabe del caso, ¿qué pasó?

En Estados Unidos, un caso que involucra a inmigrantes indocumentados bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado preocupación entre organizaciones y familias migrantes. Darisbell Quinteros, quien se encontraba detenida en un centro de detención del ICE, perdió a su bebé mientras permanecía bajo custodia migratoria. La historia, reportada por N+ Univision, expone las condiciones de incertidumbre que enfrentan algunas personas detenidas por el ICE durante procesos migratorios que incluyen traslados, atención médica limitada y periodos prolongados de detención.

Lo que se sabe sobre el caso de una mujer inmigrante que perdió a su bebé bajo custodia del ICE

El caso comenzó meses atrás, cuando Darisbell Quinteros y su esposo Gilbert recibieron una noticia inesperada durante un proceso migratorio en Estados Unidos: estaban esperando su primer hijo. Al inicio, los exámenes médicos no detectaron el embarazo, pero tras varios traslados dentro del sistema de ICE, una evaluación en Texas confirmó la gestación.

De acuerdo con la cobertura de N+ Univision, la mujer fue trasladada el 23 de marzo a Laredo y luego a un Centro de detención ICE en Alvarado, Texas, donde comenzó a recibir vitaminas prenatales como ácido fólico y hierro. En medio de la condición de inmigrantes bajo supervisión migratoria, la noticia representó un respiro emocional dentro de un proceso marcado por la incertidumbre.

Su esposo relató que, pese a la atención médica inicial, el entorno seguía siendo difícil: el cansancio, el estrés y la alimentación limitada afectaban su bienestar durante las primeras semanas del embarazo, una etapa considerada de alto riesgo.

"Está muy deprimida", dice el esposo de una inmigrante que perdió a su bebé bajo custodia del ICE

El episodio más grave se produjo el pasado 5 de mayo, cuando Darisbell sufrió un sangrado dentro de un centro de detención de ICE. Recibió atención del personal médico y, posteriormente, fue trasladada a un hospital, donde, según relataron sus familiares, obtuvo la noticia más dolorosa: la pérdida de su embarazo. El momento fue resumido por N+ Univision de manera directa y contundente con la frase: "Ya no estás embarazada", una confirmación que, de acuerdo con el reporte, llegó tras varias semanas de tensión dentro del sistema migratorio de Estados Unidos.

Las autoridades de ICE señalaron en un comunicado que el embarazo había sido detectado al momento del ingreso al centro y que la mujer recibió atención médica durante su permanencia bajo custodia. Además, confirmaron que acudió al área médica tras el episodio de sangrado.

Hoy, el caso ha intensificado la preocupación de su familia. Gilbert asegura que su esposa atraviesa una fuerte crisis emocional mientras continúa detenida por ICE. Sus abogados buscan nuevas medidas legales para lograr su liberación, en medio del debate sobre las condiciones de los inmigrantes indocumentados en centros de detención en Estados Unidos.