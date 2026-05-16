ALERTA MÁXIMA en Walmart de Arkansas: este es el PERTURBADOR PLAN de un hombre si EE. UU. volviera a confinarse por hantavirus

Una amenaza lanzada durante una partida de videojuego en línea encendió las alarmas en un Walmart de Arkansas, Estados Unidos. Las autoridades del condado de Marion arrestaron a un joven de 20 años luego de que, presuntamente, advirtiera sobre un posible tiroteo masivo en Walmart EE. UU. si el país regresaba a un confinamiento por hantavirus.

Un hombre de Arkansas fue acusado de amenazar con un tiroteo masivo en Walmart ante un posible confinamiento por hantavirus

De acuerdo con información publicada por Ozarks First, el sospechoso fue identificado como Aaron Keith Bynum, residente del condado de Marion, Arkansas. El sheriff Gregg Alexander informó que el joven enfrenta cargos por amenazas terroristas en primer grado y comunicaciones de acoso.

El sospechoso fue identificado como Aaron Keith Bynum, habitante del condado de Marion, en Arkansas.

La investigación comenzó el 9 de mayo, cuando el Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI recibió una alerta electrónica relacionada con mensajes amenazantes realizados durante un juego multijugador en línea. Según la oficina del sheriff, un jugador reportó que un participante amenazó con atacar su Walmart local "si el país volvía a entrar en confinamiento debido al hantavirus".

El denunciante entregó a las autoridades el nombre de usuario del sospechoso y una grabación de audio con las amenazas realizadas durante la partida, lo que permitió avanzar rápidamente con la investigación en Walmart EE. UU.

El FBI y autoridades de Arkansas ejecutaron un operativo en la vivienda del sospechoso

Según detalló Ozarks First de manera textual, la empresa matriz del videojuego recibió una citación judicial el 11 de mayo y confirmó que la cuenta pertenecía a Bynum. Días después, la oficina del FBI en Fayetteville compartió la información con investigadores del condado de Marion.

El 14 de mayo, las autoridades obtuvieron una orden de registro para inspeccionar la vivienda del sospechoso. Al día siguiente, los agentes ejecutaron el operativo y decomisaron una computadora junto con varios accesorios informáticos vinculados a la investigación.

Bynum fue detenido sin incidentes y trasladado al Centro de Detención del Condado de Marion, donde quedó fichado oficialmente. Las autoridades informaron que su fianza fue establecida en 2.500 dólares mientras continúa el proceso judicial por la amenaza que generó preocupación en Walmart EE. UU. y en la comunidad de Arkansas, Estados Unidos.