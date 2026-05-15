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Universitario vs Atlético Grau por Liga 1

Partidos de hoy EN VIVO, sábado 16 de mayo: programación, horarios y dónde ver

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se disputarán HOY sábado 16 de mayo. Alianza y Cienciano juegan un duelo clave por el Apertura.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY sábado 16 de mayo.
Programación de partidos que se realizarán HOY sábado 16 de mayo. | Composición de Líbero
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La agenda deportiva completa para HOY sábado 16 de mayo. Alianza Lima visitará a Cienciano en un duelo clave por el Torneo Apertura. Rosario Central afrontará su duelo de playoffs en la Liga Argentina. Al Nassr de Cristiano Ronaldo disputará la final de la AFC Champions League 2 ante G-Osaka.

Al Nassr se enfrenta a Gamba Osaka por la final de la AFC Champions League

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Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:00Melgar vs. Sport HuancayoL1 MAX
15:15Juan Pablo II vs. Alianza AtléticoL1 MAX
17:45Cienciano vs. Alianza LimaL1 MAX
20:30Sport Boys vs. Cusco FCL1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
8:30Bayer Leverkusen vs. Hamburgo
8:30Bayern Múnich vs. ColoniaDisney Plus
8:30Borussia M’gladbach vs HoffenheimDisney Plus
8:30Eintracht Fráncfort vs. StuttgartDisney Plus y Zapping
8:30Friburgo vs. RB LeipzigDisney Plus
8:30Heidenheim vs. MainzDisney Plus
8:30St. Pauli vs. WolfsburgoESPN 5 y Disney Plus
8:30Unión Berlin vs. AugsburgoDisney Plus
8:30Werder Bremen vs Borussia DortmundESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga 2

HorariosPartidosCanales
13:00Alianza Huánuco vs. Estudiantil CNI
15:00Comerciantes vs. Binacional
15:15Santos vs. Tacna Heroica

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

HorariosPartidosCanales
11:05Al Okhdood vs. Al Khaleej
11:05Al Hilal vs. Neom SC
13:00Al Ahli SC vs. Al Kholood

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HoraPartidoCanal
17:30River Plate vs. Rosario CentralESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la AFC Champions League 2

HoraPartidoCanal
12:45Al Nassr vs. G-OsakaDisney Plus, Zapping y Claro TV+

Partidos de hoy por la Liga de Australia

HoraPartidoCanal
04:40Newcastle Jets vs. Sydney FCBet365

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HoraPartidoCanal
14:00Universitario de Vinto vs. BolívarEntel TV

Partidos de hoy por el Brasileirao

HorariosPartidosCanales
16:30Atlético MG vs. MirassolFanatiz y Bet365
16:30Internacional vs. VascoFanatiz y Bet365
17:00Fluminense vs. Sao PauloFanatiz y Bet365
19:00Palmeiras vs. CruzeiroFanatiz, Canal del Futbol y Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
16:30O’Higgins vs. U de ConcepciónBet365
19:00Limache vs. U. CatólicaBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
18:00Tolima vs. Atlético NacionalWin Play
20:30Ind. Santa Fe vs. JuniorWin Play

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
21:00Herediano vs. SaprissaBet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
14:00Macará vs. Independiente del ValleZapping
16:30Universidad Católica vs. DelfínZapping
19:00Barcelona vs. AucasZapping

Partidos de hoy por la MLS

HorariosPartidosCanales
15:30CF Montreal vs. Chicago FireMLS Season Pass
18:30Charlotte vs. Toronto FCMLS Season Pass
18:30DC United vs. St. Louis CityMLS Season Pass
18:30New England Revolution vs Minnesota UnitedMLS Season Pass
18:30New York Red Bulls vs. New York CityMLS Season Pass
18:30Orlando City vs. Atlanta UnitedMLS Season Pass
18:30Philadelphia Union vs. Columbus CrewMLS Season Pass
19:30Austin Fc vs. Sporting Kansas CityMLS Season Pass
19:30Houston Dynamo vs. Vancouver WhitecapsMLS Season Pass
20:15Seattle Sounders vs. Los Angeles GalaxyMLS Season Pass
20:30Real Salt Lake vs. Colorado RapidsMLS Season Pass
20:30San Diego FC vs. CincinnatiMLS Season Pass
21:30San Jose Earthquakes vs. FC DallasMLS Season Pass

Partidos de hoy por la FA Cup

HoraPartidoCanal
9:00Chelsea vs. Manchester CityESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga MX

HoraPartidoCanal
20:07Guadalajara vs. Cruz AzulDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HoraPartidoCanal
15:15Guaraní vs. S. AmelianoBet365

Partidos de hoy por la Liga Femenina

HoraPartidoCanal
10.00Sporting Cristal vs. KillasBicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
10:00Boston River vs. CA CerroDisney Plus
13:00Juventud vs. ProgresoDisney Plus
16:30Peñarol vs. LiverpoolDisney Plus

Partidos de hoy por la Copa de la Reina

HoraPartidoCanal
14:00Barcelona vs. Atlético MadridDisney Plus, ESPN 5 y Zapping

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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