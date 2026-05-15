Partidos de hoy EN VIVO, sábado 16 de mayo: programación, horarios y dónde ver

La agenda deportiva completa para HOY sábado 16 de mayo. Alianza Lima visitará a Cienciano en un duelo clave por el Torneo Apertura. Rosario Central afrontará su duelo de playoffs en la Liga Argentina. Al Nassr de Cristiano Ronaldo disputará la final de la AFC Champions League 2 ante G-Osaka.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Melgar vs. Sport Huancayo
|L1 MAX
|15:15
|Juan Pablo II vs. Alianza Atlético
|L1 MAX
|17:45
|Cienciano vs. Alianza Lima
|L1 MAX
|20:30
|Sport Boys vs. Cusco FC
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:30
|Bayer Leverkusen vs. Hamburgo
|8:30
|Bayern Múnich vs. Colonia
|Disney Plus
|8:30
|Borussia M’gladbach vs Hoffenheim
|Disney Plus
|8:30
|Eintracht Fráncfort vs. Stuttgart
|Disney Plus y Zapping
|8:30
|Friburgo vs. RB Leipzig
|Disney Plus
|8:30
|Heidenheim vs. Mainz
|Disney Plus
|8:30
|St. Pauli vs. Wolfsburgo
|ESPN 5 y Disney Plus
|8:30
|Unión Berlin vs. Augsburgo
|Disney Plus
|8:30
|Werder Bremen vs Borussia Dortmund
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga 2
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Alianza Huánuco vs. Estudiantil CNI
|15:00
|Comerciantes vs. Binacional
|15:15
|Santos vs. Tacna Heroica
Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:05
|Al Okhdood vs. Al Khaleej
|11:05
|Al Hilal vs. Neom SC
|13:00
|Al Ahli SC vs. Al Kholood
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|17:30
|River Plate vs. Rosario Central
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la AFC Champions League 2
|Hora
|Partido
|Canal
|12:45
|Al Nassr vs. G-Osaka
|Disney Plus, Zapping y Claro TV+
Partidos de hoy por la Liga de Australia
|Hora
|Partido
|Canal
|04:40
|Newcastle Jets vs. Sydney FC
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Universitario de Vinto vs. Bolívar
|Entel TV
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Atlético MG vs. Mirassol
|Fanatiz y Bet365
|16:30
|Internacional vs. Vasco
|Fanatiz y Bet365
|17:00
|Fluminense vs. Sao Paulo
|Fanatiz y Bet365
|19:00
|Palmeiras vs. Cruzeiro
|Fanatiz, Canal del Futbol y Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|O’Higgins vs. U de Concepción
|Bet365
|19:00
|Limache vs. U. Católica
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Tolima vs. Atlético Nacional
|Win Play
|20:30
|Ind. Santa Fe vs. Junior
|Win Play
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Herediano vs. Saprissa
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Macará vs. Independiente del Valle
|Zapping
|16:30
|Universidad Católica vs. Delfín
|Zapping
|19:00
|Barcelona vs. Aucas
|Zapping
Partidos de hoy por la MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|CF Montreal vs. Chicago Fire
|MLS Season Pass
|18:30
|Charlotte vs. Toronto FC
|MLS Season Pass
|18:30
|DC United vs. St. Louis City
|MLS Season Pass
|18:30
|New England Revolution vs Minnesota United
|MLS Season Pass
|18:30
|New York Red Bulls vs. New York City
|MLS Season Pass
|18:30
|Orlando City vs. Atlanta United
|MLS Season Pass
|18:30
|Philadelphia Union vs. Columbus Crew
|MLS Season Pass
|19:30
|Austin Fc vs. Sporting Kansas City
|MLS Season Pass
|19:30
|Houston Dynamo vs. Vancouver Whitecaps
|MLS Season Pass
|20:15
|Seattle Sounders vs. Los Angeles Galaxy
|MLS Season Pass
|20:30
|Real Salt Lake vs. Colorado Rapids
|MLS Season Pass
|20:30
|San Diego FC vs. Cincinnati
|MLS Season Pass
|21:30
|San Jose Earthquakes vs. FC Dallas
|MLS Season Pass
Partidos de hoy por la FA Cup
|Hora
|Partido
|Canal
|9:00
|Chelsea vs. Manchester City
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga MX
|Hora
|Partido
|Canal
|20:07
|Guadalajara vs. Cruz Azul
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Hora
|Partido
|Canal
|15:15
|Guaraní vs. S. Ameliano
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Hora
|Partido
|Canal
|10.00
|Sporting Cristal vs. Killas
|Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Boston River vs. CA Cerro
|Disney Plus
|13:00
|Juventud vs. Progreso
|Disney Plus
|16:30
|Peñarol vs. Liverpool
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa de la Reina
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Barcelona vs. Atlético Madrid
|Disney Plus, ESPN 5 y Zapping
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.