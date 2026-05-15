Partidos de hoy EN VIVO, sábado 16 de mayo: programación, horarios y dónde ver

La agenda deportiva completa para HOY sábado 16 de mayo. Alianza Lima visitará a Cienciano en un duelo clave por el Torneo Apertura. Rosario Central afrontará su duelo de playoffs en la Liga Argentina. Al Nassr de Cristiano Ronaldo disputará la final de la AFC Champions League 2 ante G-Osaka.

Partidos de hoy por la Liga 1

Horarios Partidos Canales 13:00 Melgar vs. Sport Huancayo L1 MAX 15:15 Juan Pablo II vs. Alianza Atlético L1 MAX 17:45 Cienciano vs. Alianza Lima L1 MAX 20:30 Sport Boys vs. Cusco FC L1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

Horarios Partidos Canales 8:30 Bayer Leverkusen vs. Hamburgo 8:30 Bayern Múnich vs. Colonia Disney Plus 8:30 Borussia M’gladbach vs Hoffenheim Disney Plus 8:30 Eintracht Fráncfort vs. Stuttgart Disney Plus y Zapping 8:30 Friburgo vs. RB Leipzig Disney Plus 8:30 Heidenheim vs. Mainz Disney Plus 8:30 St. Pauli vs. Wolfsburgo ESPN 5 y Disney Plus 8:30 Unión Berlin vs. Augsburgo Disney Plus 8:30 Werder Bremen vs Borussia Dortmund ESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga 2

Horarios Partidos Canales 13:00 Alianza Huánuco vs. Estudiantil CNI 15:00 Comerciantes vs. Binacional 15:15 Santos vs. Tacna Heroica

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

Horarios Partidos Canales 11:05 Al Okhdood vs. Al Khaleej 11:05 Al Hilal vs. Neom SC 13:00 Al Ahli SC vs. Al Kholood

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Hora Partido Canal 17:30 River Plate vs. Rosario Central ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la AFC Champions League 2

Hora Partido Canal 12:45 Al Nassr vs. G-Osaka Disney Plus, Zapping y Claro TV+

Partidos de hoy por la Liga de Australia

Hora Partido Canal 04:40 Newcastle Jets vs. Sydney FC Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Hora Partido Canal 14:00 Universitario de Vinto vs. Bolívar Entel TV

Partidos de hoy por el Brasileirao

Horarios Partidos Canales 16:30 Atlético MG vs. Mirassol Fanatiz y Bet365 16:30 Internacional vs. Vasco Fanatiz y Bet365 17:00 Fluminense vs. Sao Paulo Fanatiz y Bet365 19:00 Palmeiras vs. Cruzeiro Fanatiz, Canal del Futbol y Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Chile

Horarios Partidos Canales 16:30 O’Higgins vs. U de Concepción Bet365 19:00 Limache vs. U. Católica Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Horarios Partidos Canales 18:00 Tolima vs. Atlético Nacional Win Play 20:30 Ind. Santa Fe vs. Junior Win Play

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

Hora Partido Canal 21:00 Herediano vs. Saprissa Bet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

Horarios Partidos Canales 14:00 Macará vs. Independiente del Valle Zapping 16:30 Universidad Católica vs. Delfín Zapping 19:00 Barcelona vs. Aucas Zapping

Partidos de hoy por la MLS

Horarios Partidos Canales 15:30 CF Montreal vs. Chicago Fire MLS Season Pass 18:30 Charlotte vs. Toronto FC MLS Season Pass 18:30 DC United vs. St. Louis City MLS Season Pass 18:30 New England Revolution vs Minnesota United MLS Season Pass 18:30 New York Red Bulls vs. New York City MLS Season Pass 18:30 Orlando City vs. Atlanta United MLS Season Pass 18:30 Philadelphia Union vs. Columbus Crew MLS Season Pass 19:30 Austin Fc vs. Sporting Kansas City MLS Season Pass 19:30 Houston Dynamo vs. Vancouver Whitecaps MLS Season Pass 20:15 Seattle Sounders vs. Los Angeles Galaxy MLS Season Pass 20:30 Real Salt Lake vs. Colorado Rapids MLS Season Pass 20:30 San Diego FC vs. Cincinnati MLS Season Pass 21:30 San Jose Earthquakes vs. FC Dallas MLS Season Pass

Partidos de hoy por la FA Cup

Hora Partido Canal 9:00 Chelsea vs. Manchester City ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga MX

Hora Partido Canal 20:07 Guadalajara vs. Cruz Azul Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

Hora Partido Canal 15:15 Guaraní vs. S. Ameliano Bet365

Partidos de hoy por la Liga Femenina

Hora Partido Canal 10.00 Sporting Cristal vs. Killas Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Horarios Partidos Canales 10:00 Boston River vs. CA Cerro Disney Plus 13:00 Juventud vs. Progreso Disney Plus 16:30 Peñarol vs. Liverpool Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa de la Reina

Hora Partido Canal 14:00 Barcelona vs. Atlético Madrid Disney Plus, ESPN 5 y Zapping

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.