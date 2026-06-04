Florentino Pérez reveló que gastará 150 millones en un nuevo jugador: "Es un galáctico"

Florentino Pérez acaba de dejar caer una tremenda 'bomba' a días de las elecciones para elegir al nuevo presidente del Real Madrid. Luego de anunciar que traerá a Josep Mourinho como nuevo entrenador de los blancos si es reelegido como mandamás de la Casa Blanca, recientemente reveló que el próximo martes ofertará la impresionante cifra de 150 millones de euros por un nuevo galáctico.

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"El martes enviaré una oferta de 150 millones de euros por jugadores de primer nivel de un equipo de la Liga de Campeones", empezó diciendo el candidato en una reciente entrevista con Horizonte.

Al ser consultado sobre de quién se trataría este nuevo fichaje, Florentino Pérez descartó varios nombres, como por ejemplo Michael Olise, Erling Haaland, Harry Kane o Jeremy Doku. Además, recalcó que este futbolista no juega en la Premier League.

"La oferta será por un jugador del nivel de Cristiano Ronaldo o Kaká. Es un galáctico", continuó Florentino, quien resaltó que enviarán la oferta este martes: "La que enviaremos el martes será una oferta récord para el club. Estamos dispuestos a pagar más de 150 millones de euros".

Continuó con su explicación y el actual presidente del Real Madrid aclaró que este acuerdo no será por un defensor, sino que se trataría de "un centrocampista o un delantero".

Florentino Pérez anunció sus tres nuevos fichajes

Previo a estas declaraciones, el presidente del Real Madrid anunció que, con su reelección, el conjunto blanco ya tiene asegurados tres importantes nombres: Josep Mourinho, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.

El primero dejará el Benfica por 15 millones de euros; por el francés no pagarán nada porque terminó su contrato con el Liverpool, y por el neerlandés pagarán 20 millones de euros.