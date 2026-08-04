Boca Juniors vs. Estudiantes EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: cuándo juegan, hora y canal

Los clubes Boca Juniors vs. Estudiantes juegan EN VIVO este miércoles un encuentro pendiente por la fecha 2 del grupo A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio argentino, la transmisión estará a cargo de TNT Sports. Asimismo, si quieres seguirlo online gratis, lo podrás hacer por Libero.pe.

Debido a que La Bombonera estará en remodelación, Boca Juniors tendrá que recibir a Estudiantes en el recinto deportivo donde Huracán es local. Este cambio de lugar se da en un contexto negativo para el 'Xeneize', ya que solo ha conseguido uno de seis puntos posibles y la hinchada se empieza a impacientar por los buenos resultados.

En el inicio del Torneo Clausura 2026, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena fueron sorpresivamente goleados 3-0 por Deportivo Riestra, mientras que en la siguiente fecha empataron 2-2 con Newell’s Old Boys en Rosario. Por su parte, el 'Pincharrata' cayó 2-0 ante Independiente en el debut y luego goleó 3-0 a Defensa y Justicia.

El historial más reciente entre ambos equipos se dio en el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026, donde Estudiantes derrotó por 2-1 a Boca Juniors en La Plata gracias a los goles de Santiago Núñez y Leandro González Pirez; Exequiel Zeballos descontó para los 'Bosteros'.

Boca Juniors vs. Estudiantes: horarios del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga Profesional Argentina y deseas sintonizar el encuentro entre Boca Juniors vs. Estudiantes, por la segunda fecha del grupo A del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 16.00 horas

Perú: 17.00 horas

Colombia: 17.00 horas

Ecuador: 17.00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 18.00 horas

Bolivia: 18.00 horas

Chile: 18.00 horas

Venezuela: 18.00 horas

Argentina: 19.00 horas

Brasil: 19.00 horas

Paraguay: 19.00 horas

Uruguay: 19.00 horas

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Estudiantes?

Argentina: TNT Sports y HBO Max

Chile: ESPN 5 y Disney Plus

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México y resto de Centroamérica: Disney Plus

Estados Unidos: TyC Sports Internacional y ViX

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Vamos

Boca Juniors vs. Estudiantes: pronóstico del partido