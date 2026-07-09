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Histórico entrenador fallece y causa conmoción en toda la Liga: "Excelente profesional"

Fútbol de luto. Un reconocido entrenador falleció y causó profunda tristeza en toda la Liga. Te contamos los detalles de su sensible deceso.

Francisco Esteves
Histórico entrenador fallece y causa conmoción en toda la Liga.
Histórico entrenador fallece y causa conmoción en toda la Liga. | Foto: Composición Líbero.
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En estos momentos todos los hinchas del fútbol están atentos al Mundial de la FIFA 2026 que se viene realizando en Norteamérica. Sin embargo, en medio de ello ocurrió una fuerte noticia que llena de luto a todos los aficionados y a la misma Liga. Se trata del sensible fallecimiento de Fernando Berón, quien a sus 58 años dejó de existir y causó mucho dolor en todos sus seres queridos.

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El mencionado personaje fue excoordinador de menores en Independiente, San Lorenzo y Barracas Central, clubes históricos de Argentina. Pese a que sostuvo una larga batalla contra el cáncer, falleció este jueves 9 de julio, según información brindada por su propio círculo cercano. Asimismo, muchos lo recuerdan porque fue vital en la formación de varias figuras del deporte en territorio albiceleste.

Clubes se despidieron de Fernando Berón

El club del cual siempre fue hincha es San Lorenzo, al que llegó en 1992, cuando Ricardo Calabria, exentrenador y árbitro, coordinaba al 'Ciclón'. Por ello, en redes sociales, la institución de sus amores le dejó un sentido mensaje por su partida, lo que causó emoción entre los hinchas.

La familia azulgrana lamenta profundamente el fallecimiento de Fernando Berón. Además de haber sido un excelente profesional cuando estuvo a cargo de nuestras divisiones inferiores, Fernando fue un gran sanlorencista que siempre trabajó por el bien de nuestro club, poniendo los colores azulgranas por encima de todo. Saludamos a su familia a sus seres queridos. ¡Hasta siempre, Fernando!”, indicó el elenco de Argentina mediante un comunicado.

Fernando Berón

Fernando Berón falleció y San Lorenzo dejó mensaje.

Asimismo, Independiente de Avellaneda también dejó un sentido mensaje para Fernando Berón: “Lamentamos la noticia sobre el fallecimiento de Fernando Berón, quien se ha desempeñado como DT de la Primera División de manera interina en varias ocasiones y fue también formador de nuestras Juveniles. Le enviamos un afectuoso saludo a sus familiares y seres queridos. Que en paz descanses, Fernando”.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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