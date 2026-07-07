Lionel Messi protagonizó emotivo llanto tras la clasificación de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026

¡Argentina consiguió una histórica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026! En los descuentos, la Albiceleste logró darle vuelta a Egipto, se impuso por 3-2 en un partido bastante sufrido y ahora deberá esperar al ganador del duelo entre Colombia vs. Suiza.

Tan duro fue el encuentro, que cuando sonó el pitazo final, Lionel Messi rompió en llanto y protagonizó uno de los momentos más emotivos del Mundial, pues estaban a tan solo minutos de quedarse fuera de la competición y ahora continúan en carrera para defender el título.

Las cámaras captaron el preciso momento cuando el capitán de la Albiceleste se llevó las manos al rostro, luego alzó los brazos en sinónimo de victoria con los ojos llorosos y luego fue abrazado por cada uno de sus compañeros e integrantes del comando técnico de la selección.

Lionel Messi protagonizó un emotivo llanto al final del partido.

Argentina venció 3-2 a Egipto y avanzó a los cuartos de final

La selección de Argentina sufrió más de la cuenta para avanzar a los cuartos de final. Primero, sufrieron el gol de Ibrahim a los 15 minutos del primer tiempo y después Lionel Messi falló un penal a los 21’. En la segunda mitad, el VAR anuló el segundo tanto de Egipto por una falta previa pero, pese a ello, volvió a ponerse en ventaja gracias al tanto de Ziko a los 67’.

Cuando faltaba poco para que acabe el encuentro, el Cuti Romero puso el descuento a los 79’ y sobre los 83’, Lionel Messi apareció para reventar el arco y colocar el empate. Ya en los descuentos, Enzo Fernández sellaría el agónico triunfo un un remate de cabeza a los 92’ para clasificar a los cuartos de final.