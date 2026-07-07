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¡Locura total! Gol de Lionel Messi para anotar el 2-2 agónico de Argentina ante Egipto
En los minutos finales del partido, Lionel Messi se hizo presente para igualar 2-2 ante Egipto en esta emotiva llave por octavos del Mundial 2026.
Sobre los 83 minutos del compromiso, Lionel Messi apareció dentro del área para dar un potente remate que selló el 2-2 ante Egipto. Argentina no bajó los brazos en este cotejo de la Copa del Mundo y tuvo a su máximo goleador para ilusionar a los miles de aficionados que se hicieron presente en el Estadio Atlanta.
Gol de Lionel Messi para el 2-2 de Argentina ante Egipto
Luego de una serie de rebotes dentro del área de Egipto, apareció el '10' para dejar en claro que no solo es el máximo artillero de esta edición 2026 de la Copa del Mundo, sino a lo largo de la historia.
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