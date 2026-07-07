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¡Locura total! Gol de Lionel Messi para anotar el 2-2 agónico de Argentina ante Egipto

En los minutos finales del partido, Lionel Messi se hizo presente para igualar 2-2 ante Egipto en esta emotiva llave por octavos del Mundial 2026.

Diego Medina
Gol de Lionel Messi para el 2-2 de Argentina ante Egipto.
Gol de Lionel Messi para el 2-2 de Argentina ante Egipto. | Foto: DSports
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Sobre los 83 minutos del compromiso, Lionel Messi apareció dentro del área para dar un potente remate que selló el 2-2 ante Egipto. Argentina no bajó los brazos en este cotejo de la Copa del Mundo y tuvo a su máximo goleador para ilusionar a los miles de aficionados que se hicieron presente en el Estadio Atlanta.

Gol de Lionel Messi para el 2-2 de Argentina ante Egipto

Luego de una serie de rebotes dentro del área de Egipto, apareció el '10' para dejar en claro que no solo es el máximo artillero de esta edición 2026 de la Copa del Mundo, sino a lo largo de la historia.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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