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¡Polémica! Gol anulado a Egipto que pudo ser el 2-0 a Argentina y la eliminación de la albiceleste

Ziko había anotado el 2-0 definitivo de Egipto ante Argentina, pero el VAR se hizo presente para cobrar una polémica falta contra Lisandro Martínez.

Diego Medina
Gol anulado de Egipto ante Argentina.
Gol anulado de Egipto ante Argentina. | Foto: DSports
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Cuando el partido estaba siendo totalmente controlado por Egipto, un contraataque letal permitió sellar el 2-0 para la locura egipcio y la pena argentina. Sin embargo, luego de toda la celebración de los africanos, el VAR tuvo que intervenir para decir que hubo una infracción previa contra Lisandro Martínez.

Gol anulado de Egipto a Argentina: se invalida el 2-0

Ante todos los reclamos del pueblo argentino, el árbitro observó detenidamente la jugada y tomó la decisión de anular este gol que pudo ser de la tranquilidad para Egipto en este emotivo compromiso por octavos de final del Mundial 2026.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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