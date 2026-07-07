¡Polémica! Gol anulado a Egipto que pudo ser el 2-0 a Argentina y la eliminación de la albiceleste

Cuando el partido estaba siendo totalmente controlado por Egipto, un contraataque letal permitió sellar el 2-0 para la locura egipcio y la pena argentina. Sin embargo, luego de toda la celebración de los africanos, el VAR tuvo que intervenir para decir que hubo una infracción previa contra Lisandro Martínez.

Gol anulado de Egipto a Argentina: se invalida el 2-0

Ante todos los reclamos del pueblo argentino, el árbitro observó detenidamente la jugada y tomó la decisión de anular este gol que pudo ser de la tranquilidad para Egipto en este emotivo compromiso por octavos de final del Mundial 2026.