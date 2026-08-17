ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: ICE ARRESTA a 9 personas en Vermont, mientras la agencia sigue intensificando OPERATIVOS
ICE arrestó recientemente a nueve individuos en Vermont, lo que evidencia un aumento en la aplicación de las leyes migratorias en la región. ¿Qué pasará con ellos?
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizó el arresto de al menos nueve personas en Vermont durante el último fin de semana, en el marco de tres operaciones distintas. Aquí más información sobre los detenidos.
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ICE arresta a 9 personas en Vermont, mientras la agencia intensifica operativos
Tal como señaló Valley News, entre los detenidos se encontraban trabajadores que se dirigían a sus empleos o regresaban de ellos. La situación ha generado preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes señalan que podría indicar un aumento en la presencia de agentes federales en Vermont.
ICE detuvo a 9 personas en Vermont, mientras la agencia intensifica operativos.
Bajo este contexto, se conoce que la administración de Donald Trump ha puesto en marcha una ambiciosa operación de deportación, cumpliendo con las promesas del presidente, según un comunicado del portavoz de la oficina regional de la agencia.
"Toda persona deportada recibió el debido proceso", se señaló en el documento. Estas últimas detenciones han llamado la atención por su cantidad, pero también por la metodología empleada, que incluye arrestos en lugares de trabajo y durante los desplazamientos cotidianos de grupos.
Abogados de inmigración han señalado que estas prácticas son inusuales en Vermont y podrían sugerir un patrón de discriminación racial.
Arrestos en medio de la constante vigilancia del estado y Trump
Todos estos hechos se dan en medio de un contexto de creciente vigilancia en el estado, siendo la redada del 11 de marzo en Dorset Street, en South Burlington, uno de los casos más destacados.
Además, los defensores de los inmigrantes han afirmado que la falta de un sistema centralizado en Vermont para registrar las detenciones y arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dificulta conocer la magnitud real de estas operaciones.
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