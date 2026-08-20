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ALERTA MÁXIMA en Walmart del noreste de Filadelfia: reportan INCENDIO PROVOCADO y evacuación inmediata del establecimiento
La policía de Filadelfia se encuentra investigando un incendio intencionado que perjudicó a un Walmart de EE. UU. ¿Se confirmaron heridos o daños materiales?
Las autoridades de la zona noreste de Filadelfia, Pensilvania EE. UU. han iniciado una investigación exhaustiva sobre un incendio intencional que perjudicó de gran manera a la tienda Walmart ubicada en Roosevelt Boulevard. Los detectives están trabajando para esclarecer las circunstancias que rodean este incidente. ¿Qué pasó? ¿Se confirmaron heridos o daños de gravedad?
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Walmart del noreste de Filadelfia: reportan incendio provocado y evacuación inmediata del establecimiento
Un incidente de incendio se registró en un establecimiento Walmart de Filadelfia el domingo 16 de agosto, cuando un empleado reportó un alboroto en la sección de ropa de mujer, seguido de la aparición de un perchero en llamas alrededor de las 7.30 p. m. La evacuación rápida de la tienda se llevó a cabo sin que se reportaran heridos, tal como informó la policía local.
Asimismo, el medio CBS News señaló que los bomberos llegaron rápidamente al lugar y lograron extinguir el fuego. Luego, los investigadores confirmaron que el incendio fue intencional. En tanto, un portavoz de la empresa americana señaló lo siguiente: "La seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra máxima prioridad. Estamos colaborando con las autoridades locales en la investigación".
Desde el fin de semana hasta el término de la nota, se sabe que la tienda permanece cerrada mientras detectives del noreste continúan con las indagaciones, aunque hasta el momento no se han realizado arrestos ni se han revelado nombres o presuntos sospechosos.
¿Por qué suceden incendios intencionados en Walmart?
De forma general, los incendios provocados en tiendas Walmart se originan, en su mayoría, por tres razones principales. En primer lugar, algunos delincuentes utilizan estas llamas como una táctica para desviar la atención y facilitar robos o asaltos.
En segundo lugar, ciertos jóvenes participan en estos actos como parte de retos virales que circulan en redes sociales. Por último, hay quienes recurren a este tipo de vandalismo como una forma de expresar su descontento social o como un acto de venganza personal.
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