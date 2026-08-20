¡Atención, consumidores! Al momento de comprar ciertos ingredientes para una comida o productos para el hogar, es muy importante estar informado sobre los riesgos de seguridad asociados a cada uno de ellos. Conocer las últimas advertencias te ayudará a prevenir accidentes. ¿Qué productos han sido retirados recientemente de Walmart y por qué?

Walmart retira del mercado estos productos que los encuentras en tu cocina, garaje y dormitorio

Las autoridades de seguridad, en colaboración con Walmart Corporate, han emitido un aviso urgente sobre el retiro de 10 productos que se venden tanto en tiendas físicas como en línea. Esta medida responde a riesgos significativos que incluyen incendios, contaminación, caídas y ahogamiento. Se recomienda a los clientes revisar sus hogares para identificar estos artículos y poner fin a su uso de inmediato:

Walmart retira del mercado estos productos que los encuentras en tu cocina, garaje y dormitorio.

En la categoría de cocina y alimentos: se han retirado las barras de fruta Outshine (Dreyer's) debido a la posible contaminación con fragmentos de vidrio, así como los kits de sopa de Kettle Cuisine , que presentan un riesgo por la posible presencia de Listeria monocytogenes. Los mini refrigeradores de Cooluli , cuyos interruptores eléctricos pueden sufrir cortocircuitos, generan un riesgo de incendio.

debido a la posible contaminación con fragmentos de vidrio, así como los , que presentan un riesgo por la posible presencia de Listeria monocytogenes. Los mini , cuyos interruptores eléctricos pueden sufrir cortocircuitos, generan un riesgo de incendio. En el ámbito de garaje y exteriores, los bidones de combustible de Zimtown y Deli Jerry han sido retirados por no contar con tapas a prueba de niños, lo que podría provocar envenenamientos y quemaduras. Además, los vehículos todoterreno para jóvenes de Yamazuki presentan frenos defectuosos y carecen de reflectores de seguridad. Los ventiladores de techo de Hampton Bay Halwin tienen el potencial de desprender las aspas del motor durante su funcionamiento.

han sido retirados por no contar con tapas a prueba de niños, lo que podría provocar envenenamientos y quemaduras. Además, los vehículos todoterreno para jóvenes de Yamazuki presentan frenos defectuosos y carecen de reflectores de seguridad. Los ventiladores de techo de Hampton Bay Halwin tienen el potencial de desprender las aspas del motor durante su funcionamiento. En cuanto a dormitorio y habitaciones infantiles, se han identificado camas abatibles o Murphy de Merax con fallas de estabilidad que pueden causar golpes o aplastamientos al ser armadas. Los asientos de auto para niños Evenflo Revolve180 Litemax NXT tienen un diseño que puede hacer que el bebé quede en un ángulo más vertical del recomendado.

¿Qué otros productos han sido retirados?

Los columpios y saltadores para bebés de G Taleco Gear han acumulado reportes de caídas y riesgos de lesiones en la cabeza, por ello fueron retirados de inmediato de las tiendas Walmart.

Los cubos magnéticos de construcción de Goody King que presentaron piezas que se rompen con facilidad, exponiendo imanes pequeños que podrían ser tragados por los niños, también fueron rechazados para su venta.