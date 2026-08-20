Alerta, inmigrantes con la Green Card: anuncia cambios a partir de esta fecha, ¿cuáles son?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha lanzado nuevas directrices sobre cómo ahora los funcionarios de inmigración evaluarán si ciertos solicitantes de residencia permanente legal podrían convertirse en una “carga pública”. Esta medida se produce en el contexto de la administración Trump, en medio de las críticas por sus políticas migratorias.

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Recientemente, USCIS anunció que una nueva norma entrará en vigor el 18 de septiembre y se alineará con la intención del Congreso de promover la autosuficiencia entre los extranjeros en el país americano, evitando que dependan de ayudas gubernamentales financiadas por los contribuyentes.

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Este cambio, según Indian Express, podría impactar a ciudadanos indios que buscan obtener la residencia permanente (Green Card) en EE. UU., especialmente aquellos que se encuentran en categorías afectadas por la inadmisibilidad por carga pública. La implementación de esta medida sigue a la derogación de las regulaciones de 2022 sobre la carga pública por parte del Departamento de Seguridad Nacional.

A partir de la fecha mencionada, USCIS ha especificado que la recepción de cualquier tipo de asistencia pública que requiera verificación de recursos, como ayuda en efectivo, subsidios para vivienda, cupones de alimentos o financiamiento universitario, será considerada al evaluar si una persona representa una carga pública.

Asimismo, se señaló que las solicitudes y aprobaciones para recibir estas prestaciones también podrán ser tomadas en cuenta en dicha evaluación.

¿Quiénes están sujetos a la carga pública?

USCIS informó en su reciente actualización que todos los solicitantes que deseen ajustar su estatus a residente permanente legal deben tener en cuenta el motivo de carga pública. Esta condición se aplicará hasta que se presente una solicitud para una categoría de inmigración que esté exenta de dicha normativa.

Los que tienen vínculos familiares:

Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses

Hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses y sus hijos

Cónyuges, hijos e hijas solteros de residentes permanentes legales

Hijos e hijas casados ​​de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges e hijos

Hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses

Prometidos/as de ciudadanos estadounidenses

Viudas o viudos de ciudadanos estadounidenses

Los que cuentan con base en el empleo: