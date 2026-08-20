- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano vs Botafogo
- Corinthians vs Rosario Central
- Olimpia vs Vasco da Gama
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Vóley
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados con la Green Card: EE. UU. anuncia CAMBIOS a partir de esta FECHA, ¿cuáles son?
A partir del 18 de septiembre, entrarán en vigor nuevas regulaciones para la Green Card en EE. UU., lo que incluye una modificación en la prueba de "carga pública".
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha lanzado nuevas directrices sobre cómo ahora los funcionarios de inmigración evaluarán si ciertos solicitantes de residencia permanente legal podrían convertirse en una “carga pública”. Esta medida se produce en el contexto de la administración Trump, en medio de las críticas por sus políticas migratorias.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: ICE ARRESTA a 9 personas en Vermont, mientras la agencia sigue intensificando OPERATIVOS
Alerta, inmigrantes con la Green Card: anuncia cambios a partir de esta fecha, ¿cuáles son?
Recientemente, USCIS anunció que una nueva norma entrará en vigor el 18 de septiembre y se alineará con la intención del Congreso de promover la autosuficiencia entre los extranjeros en el país americano, evitando que dependan de ayudas gubernamentales financiadas por los contribuyentes.
Green Card 2026: anuncia cambios a partir de esta fecha, ¿cuáles son?
Este cambio, según Indian Express, podría impactar a ciudadanos indios que buscan obtener la residencia permanente (Green Card) en EE. UU., especialmente aquellos que se encuentran en categorías afectadas por la inadmisibilidad por carga pública. La implementación de esta medida sigue a la derogación de las regulaciones de 2022 sobre la carga pública por parte del Departamento de Seguridad Nacional.
A partir de la fecha mencionada, USCIS ha especificado que la recepción de cualquier tipo de asistencia pública que requiera verificación de recursos, como ayuda en efectivo, subsidios para vivienda, cupones de alimentos o financiamiento universitario, será considerada al evaluar si una persona representa una carga pública.
Asimismo, se señaló que las solicitudes y aprobaciones para recibir estas prestaciones también podrán ser tomadas en cuenta en dicha evaluación.
¿Quiénes están sujetos a la carga pública?
USCIS informó en su reciente actualización que todos los solicitantes que deseen ajustar su estatus a residente permanente legal deben tener en cuenta el motivo de carga pública. Esta condición se aplicará hasta que se presente una solicitud para una categoría de inmigración que esté exenta de dicha normativa.
Los que tienen vínculos familiares:
- Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses
- Hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses y sus hijos
- Cónyuges, hijos e hijas solteros de residentes permanentes legales
- Hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges e hijos
- Hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses
- Prometidos/as de ciudadanos estadounidenses
- Viudas o viudos de ciudadanos estadounidenses
Los que cuentan con base en el empleo:
- Trabajadores prioritarios
- Profesionales con títulos avanzados o extranjeros con habilidades excepcionales.
- Trabajadores cualificados, profesionales y otros trabajadores
- Determinados empleados o exempleados del gobierno de los Estados Unidos en el extranjero
- Empleados de la Zona del Canal de Panamá
- Graduados de facultades de medicina extranjeras
- Emisoras internacionales
- Inmigrantes con visa de diversidad
- 1
ALERTA MÁXIMA en Walmart: agentes del condado de Lexington reportan FALSA llamada y AMENAZA sobre presencia de hombre ARMADO
- 2
ALERTA MÁXIMA en los locales Walmart de EE. UU.: agentes lanzan FUERTE ADVERTENCIA sobre una estafa de servicio al cliente
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: los RECIENTES CAMBIOS de la Green Card y sus solicitudes; entraron en vigencia HOY
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
CIRCO MONTECARLO
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María
PRECIOS/ 31.90
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00