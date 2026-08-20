El capitán de la embarcación que sufrió un naufragio en el puerto de Nueva York a inicios de este mes, que dejó como resultado el lamentable fallecimiento de una bebé y su madre, fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según comunicaron las autoridades. CNN compartió más información sobre su captura y sobre el accidente náutico.

ICE arresta a capitán de embarcación que volcó en puerto de Nueva York; fue acusado por muerte de madre y bebé

Manuel Ernesto Hernández-Umana, de 46 años, fue detenido el 9 de agosto. Esto luego del vuelco de una embarcación con 14 personas a bordo cerca de la Estatua de la Libertad.

ICE arresta a capitán de embarcación que volcó en puerto de Nueva York; fue acusado por muerte de madre y bebé.

Según la denuncia presentada en el Distrito Sur de Nueva York y lo compartido por CNN, Hernández-Umana pilotaba la lancha Yamaha AR210 sin las licencias necesarias y que la embarcación superaba su capacidad máxima en el momento del incidente.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que, tras una investigación del Servicio de Investigación de la Guardia Costera (CGIS), se corroboró la presencia ilegal de Hernández-Umana en el país, lo que llevó a su arresto por parte de la Oficina de Operaciones de Control y Deportación (ERO) del ICE.

Hernández enfrenta dos cargos federales por mala conducta y negligencia como oficial de barco, que resultaron en la muerte de una madre y su bebé. Este último no se declaró culpable durante su primera comparecencia ante el tribunal federal el 10 de agosto. Hernández fue liberado bajo una fianza personal de 450.000, con la condición de no operar ningún tipo de embarcación. Además, enfrenta 13 cargos estatales de imprudencia temeraria, tal como mencionó el Departamento de Policía de Nueva York.

¿Cuál es la situación actual de Manuel Hernández-Umana?

Actualmente, el líder de la embarcación que sufrió el naufragio permanece bajo custodia del ICE a la espera de juicio y se someterá a un proceso de deportación una vez que se resuelva su causa penal.

Hernández, originario de El Salvador, admitió haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos a través de Texas en 2007, tras haber afirmado falsamente ser ciudadano estadounidense. Su abogado prefirió no declarar.