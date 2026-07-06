En junio, agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional, en Estados Unidos, sumaron esfuerzos para localizar a David Streever, quien reside en Rochester. Según lo expuesto por las autoridades, el objetivo era entregarle una advertencia, con el argumento de que podría haber infringido la ley tras enviar, meses atrás, un correo electrónico con tono agresivo dirigido al exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons. ¿Qué decisión tomó el extranjero tras ser ubicado por las fuerzas del orden?

Atención, inmigrantes: hombre demanda al DHS tras ser localizado por enviar insólito correo a ICE

Este lunes 6 de julio, la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, una organización sin fines de lucro, se refirió a la demanda interpuesta por David Streever. Resaltó que la Primera Enmienda garantiza a los estadounidenses el derecho a protestar contra la policía. Por ello, se procedió a denunciar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), debido a que se estaría socavando esta libertad al perseguir y tomar represalias por sus críticas contra un alto oficial de policía.

Hombre demanda al DHS tras ser localizado por enviar insólito correo a ICE. | Foto X.

En el documento legal se lee lo siguiente: 'Nuestra Constitución no tolera semejante abuso de autoridad tan descarado'. NPR precisó que Streever, el pasado 26 de enero, había enviado un correo electrónico a la dirección gubernamental de Lyons. Esto, luego del tiroteo mortal de dos ciudadanos estadounidenses por parte de agentes federales en Minneapolis, quienes actuaban como observadores durante controles de inmigración.

En su mensaje, no pudo evitar comparar a Lyons con un nazi y expresó que su conciencia lo atormentaría, finalizando con la inquietante pregunta: '¿Qué sigue?'. Tras ello, y cinco meses después, el 23 de junio de 2026, dos agentes de HSI visitaron la casa de Streever en Rochester y dejaron un aviso para su esposa que advertía sobre posibles violaciones a la ley federal.

El documento, titulado 'AVISO DE ADVERTENCIA', mencionaba que la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE había identificado el correo electrónico como potencialmente delictivo y solicitaba que Streever cesara dicha conducta. En el aviso se indicaba que la recepción de esta notificación sería considerada si él continuaba con las actividades mencionadas. Mientras tanto, Streever se encontraba de vacaciones con su hija en un parque temático en Finlandia y, al regresar a Nueva York, se enteró de que un agente federal había estado en su hotel, lo que generó inquietud sobre cómo habían logrado localizarlo.

¿Qué más se evidencia en la demanda?

La demanda identifica a tres agentes federales como acusados, quienes intentaron comunicarse con Streever, además del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y otros funcionarios de ICE.

Según el documento legal, las acciones de estos agentes han llevado a Streever a autocensurarse en sus expresiones, con el argumento de que estas conductas infringen la prohibición establecida por la Primera Enmienda, que protege a los ciudadanos de amenazas gubernamentales relacionadas con la libertad de expresión.