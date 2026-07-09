Alerta máxima en el Walmart de Mulberry: buscan a este hombre señalado por presunto EXHIBICIONISMO frente a una NIÑA de 5 años, ¿lo reconoces?

Las autoridades del condado de Polk, Florida, mantienen una búsqueda activa para identificar a un hombre señalado como presunto responsable de un caso de exhibicionismo ocurrido en un Walmart de Mulberry. El incidente, que habría involucrado a una niña de 5 años, generó preocupación entre clientes y empleados del establecimiento. La policía solicitó el apoyo de la comunidad para obtener información que permita localizar al sospechoso.

Denuncian caso de presunto exhibicionismo de un hombre ante una niña de 5 años en Walmart de Mulberry

De acuerdo con la información difundida por WFLA News Channel 8, el hecho ocurrió el lunes, cerca de las 6:00 de la tarde, en el Walmart ubicado en 6745 Church Avenue North, en el condado de Polk.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Polk (PCSO), un empleado de la tienda observó al sospechoso en el área de bebidas y, posteriormente, cerca de la zona de alimentos refrigerados, donde presuntamente habría realizado un acto de exhibicionismo frente a una niña de 5 años. La madre de la menor se encontraba cerca del lugar, pero no habría notado la situación hasta que el trabajador de Walmart le informó sobre lo ocurrido a ella y a un supervisor del establecimiento.

WFLA News Channel 8 señaló que, tras revisar las imágenes de vigilancia, los investigadores observaron al hombre siguiendo a la madre y a la niña por uno de los pasillos de la tienda hasta llegar al área donde habría ocurrido el presunto incidente.

Policía de Florida pide ayuda para identificar al sospechoso de exhibicionismo en Walmart

La PCSO indicó que, en las grabaciones, el sospechoso aparentemente se expuso y luego utilizó una caja para cubrirse antes de abandonar el lugar. Las autoridades difundieron imágenes del hombre saliendo del Walmart con el objetivo de obtener información que permita identificarlo. El individuo fue descrito como un hombre de edad avanzada que llevaba una camisa tipo polo roja, pantalones cortos negros y zapatos grises al momento del incidente.

Este caso ocurrido en el Walmart de Mulberry mantiene en alerta a las autoridades, que continúan recopilando información para avanzar con la investigación por el presunto delito de exhibicionismo. Cualquier persona que tenga datos sobre la identidad del sospechoso puede comunicarse con el detective Kesler al 863-224-0774 o con Heartland Crime Stoppers al 1-888-400-8477.

La policía recordó la importancia de reportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer este caso ocurrido en un Walmart de Estados Unidos y prevenir situaciones similares dentro de establecimientos comerciales.