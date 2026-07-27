Universitario negocia con ex Alianza Lima en pleno mercado de fichajes: "Está hablando..."

El mercado de fichajes sigue abierto en el fútbol peruano y el club que mejor se ha reforzado es Universitario de Deportes, que ha contratado a grandes estrellas como Gianluca Lapadula y Adrián Quiroz. En ese sentido, en pleno Torneo Clausura, los merengues comenzaron a negociar con un destacado elemento que brilló en Alianza Lima.

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Como lees, la 'U' quiere llegar a un acuerdo económico con una de las principales figuras que ha tenido el cuadro blanquiazul en los últimos años, lo que ha causado una fuerte reacción por parte de su hinchada. Esto según información del periodista Gustavo Peralta.

De acuerdo al mencionado comunicador, Universitario de Deportes ha comenzado conversaciones con tres futbolistas del medio local, entre ellos uno que jugó en Alianza Lima. Nos referimos al popular Jairo Concha, quien salió bicampeón de la Liga 1 con el elenco de Matute y luego pasó a formar parte del clásico rival.

“La 'U' está hablando con Valera, Concha y Polo para una renovación con el club. Valera es el que está más cerca de renovar”, indicó Gustavo Peralta en plena transmisión de L1MAX. De esta forma, hay nueva información sobre el futuro de los tres jugadores nacionales, quienes también forman parte de la selección peruana.

Trayectoria de Jairo Concha

Estos han sido sus clubes: