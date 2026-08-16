Celso Ayala, DT de FC Cajamarca, dio rotundo comentario contra Universitario: "Ni llegaron..."

Universitario de Deportes ganó 3-2 a FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca. Tras este partido, Celso Ayala, entrenador del cuadro cajamarquino, salió al frente para dar un fuerte comentario contra la escuadra crema.

Celso Ayala, técnico de FC Cajamarca, dio fuerte comentario contra Universitario tras perder 3-2

En conferencia de prensa luego del partido, Ayala sorprendió al referirse a Universitario al mencionar que el club dirigido por Héctor Cúper no llegó al arco de FC Cajamarca por lo que el penal fue la única opción para seguir aumentando el resultado a su favor.

Del mismo modo, el exjugador de River Plate y actual entrenador del conjunto cajamarquino subrayó que, pese a la caída por 3-2 frente al equipo merengue, quedó conforme con la actuación de sus dirigidos, al considerar que dieron pelea ante un rival con mucha experiencia.

Universitario venció 3-2 a FC Cajamarca por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

"La sensación que tenemos son buenas. Dije desde un principio que teníamos un plantel joven y en partidos como estos no puedes cometer errores, hoy nos costó goles la inexperiencia de algunos", empezó diciendo.

"No tengo nada que recriminar al equipo porque competimos, manejamos gran parte del partido, ellos tuvieron llegadas y nos convirtieron, es la jerarquía que tiene un equipo", continuó.

“En el segundo tiempo ni llegaron, salvo por el penal, que se paga por la inexperiencia, es un penal que no se puede cometer contra un equipo importante. El equipo compitió, jugó y tal vez merecimos un poco más", concluyó.

Próximos partidos de Universitario y FC Cajamarca en el Torneo Clausura

Universitario de Deportes será local en el Estadio Monumental ante los Chankas por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Por su parte, FC Cajamarca jugará en Cajamarca frente a Atlético Grau.