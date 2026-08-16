Andy Polo dejó firme comentario tras control de doping en Cajamarca con Universitario

La victoria de Universitario de Deportes por 3-2 sobre FC Cajamarca no terminó con total tranquilidad para Andy Polo. Luego del importante triunfo por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, el futbolista crema utilizó sus redes sociales para expresar su incomodidad por las condiciones en las que se realizó una prueba antidopaje.

Andy Polo lanzó fuerte reclamo contra el doping tras malas condiciones en Cajamarca con Universitario

El conjunto dirigido por Héctor Cúper consiguió recuperarse después de una derrota ante Cienciano en Cusco y un empate frente a Sporting Cristal en el Monumental. El resultado ante FC Cajamarca permitió a los merengues volver a sumar de a tres en una plaza complicada y recuperar confianza en el campeonato.

Sin embargo, Polo evitó declarar ante las cámaras después del encuentro y tampoco realizó comentarios sobre el procedimiento antidopaje ante la prensa. En lugar de ello, decidió compartir una imagen en sus historias de Instagram, donde mostró el espacio destinado para la prueba y cuestionó las condiciones del lugar.

Andy Polo se quejó con las condiciones para realizar doping en Cajamarca por la Liga 1

La fotografía evidenciaba una iluminación deficiente en el ambiente. Junto a la postal, el jugador de Universitario escribió un breve pero contundente mensaje que reflejó su molestia: “Doping en estas condiciones”. De esta manera, ‘La Joya’ dejó constancia de su disconformidad con el escenario en el que se llevó a cabo el control.

Universitario ganó 3-2 a FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026

Con goles de Álex Valera, Gianluca Lapadula y César Inga, Universitario de Deportes ganó 3-2 a FC Cajamarca por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca.