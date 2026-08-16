Cúper dio fuerte calificativo a Quispe tras rendimiento con Universitario ante FC Cajamarca: "Conforme"

Universitario de Deportes ganó 3-2 a FC Cajamarca por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y este encuentro sirvió para que Piero Quispe haga nuevamente su debut con el club crema. Ante ello, Héctor Cúper, entrenador del elenco merengue, dio fuerte calificativo sobre el volante.

Héctor Cúper dio rotundo calificativo a Piero Quispe tras rendimiento con Universitario ante FC Cajamarca

En conferencia de prensa luego del partido, Cúper fue consultado por el rendimiento de Quispe y el argentino dejó comentarios positivos sobre el mediocampista peruano luego de que haya entrado en el segundo tiempo y marcado la diferencia en el Universitario vs FC Cajamarca.

Para el técnico argentino, el mediocampista de 25 años supo avanzar con criterio y distribuyó pases acertados, ubicándose en una posición que le permitió sobresalir.

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"Quispe entró muy bien, la verdad que todo lo que le hemos pedido lo ha hecho, los minutos que jugó le ha dado bastante claridad al equipo porque con la pelota, es un jugador que juega muy bien, simplemente era tratar de ubicarlo, que mantuviera una posición cuando no teníamos la pelota y la verdad que lo hizo bien, estoy muy conforme", afirmó.

¿Cómo le fue a Piero Quispe con Universitario en las temporadas pasadas?

Piero Quispe empezó su carrera en Universitario de Deportes logrando su debut en el 2021 y tras 3 temporadas logró salir campeón con el equipo merengue en 2023 ante Alianza Lima. Antes de volver al club crema, el volante nacional disputó 88 partidos marcando 11 goles y dio 8 asistencias.