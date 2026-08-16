¿Lo minimizó? Brandon Palacios dejó firme mensaje tras perder ante la 'U': "Generó pocas ocasiones"

Universitario sacó un importante triunfo en el Estadio Héroes de San Ramón ante FC Cajamarca por lo que fue la fecha cinco del Torneo Clausura. El encuentro, que terminó por un ajustado 3-2, estuvo marcado por los dos penales cobrados a favor del elenco local. Tras el encuentro, Brando Palacios, figura del elenco 'Azul y Oro', tuvo firmes palabras sobre la victoria crema.

Para Palacios, el triunfo del elenco estudiantil se dio por errores de ellos en ofensiva, señalando que los dirigidos por Héctor Cúper tuvieron pocas ocasiones de gol. Además, consideró que podrían haberse llevado los tres puntos.

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Brandon Palacios habló tras la victoria de Universitario

"Más que todo eso, errores nuestros en lo defensivo, en lo grupal, porque todos somos un equipo. Hay cosas que tenemos que mejorar en esa parte, pero después siento que le hicimos un buen partido y teníamos para ganarlo tranquilamente. Porque, si no teníamos esos errores, la U generó pocas ocasiones. Y siento que nosotros tuvimos más ocasiones de gol", fueron las primeras palabras de Palacios para las cámaras de L1 Max.

"¿Sientes que pudieron llevarse un mejor resultado por eso? Sí, siento que sí. Siento que sí, siento que tranquilamente nos hubiésemos podido llevar los tres puntos aquí en casa, pero así es el fútbol, así pasa. A veces es para uno, a veces para el otro", complementó.

Trayectoria de Brandon Palacios