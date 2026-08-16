Universitario remueve el mercado y ficha a campeón de la Liga 1 para esta temporada

Universitario tiene como objetivo ser uno de los clubes peruanos más ganadores de nuestro país, por lo que la administración de Franco Velazco viene realizando varios cambios y remodelaciones dentro de la institución crema. En este sentido, acaban de realizar un flamante fichaje para esta temporada, esto tras la inauguración de una nueva cancha en el Estadio Monumental.

Universitario remueve el mercado y ficha a campeón de la Liga 1

La 'U' a través de sus redes sociales anunció el estreno de este mencionado recinto deportivo donde van a trabajar los jóvenes talento que formó el cuadro. Sin embargo, en el material audiovisual se puede ver el retorno de Werner Schuler, dos veces campeón de la Liga 1 y que fue parte de los futbolistas que ganaron la Copa Libertadores sub-20.

Werner Schuler regresó a Universitario para ser gerente de Divisiones Menores

Su retorno al club no será como futbolista, sino desde un importante puesto institucional, pues el exdefensor asumirá el cargo de gerente de Divisiones Menores del conjunto crema.

De esta manera, Schuler comienza una nueva etapa en Universitario. Esta vez alejado de las canchas, el exdefensor, quien defendió la camiseta crema durante su carrera profesional, asumirá el reto de dirigir las Divisiones Menores y contribuir en la formación de los futuros talentos que podrían llegar al primer equipo.

¿Cómo le fue a Werner Schuler en Universitario?

Durante su etapa como futbolista, Werner Schuler defendió la camiseta de Universitario en 113 partidos, en los que registró 5 goles y 1 asistencia.