Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO por Torneo Clausura: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver

Sporting Cristal volverá a jugar en casa con la mira puesta en la parte alta del Torneo Clausura. Los celestes recibirán a Sport Huancayo este domingo 16 de agosto, desde las 11:00 a. m. (hora peruana), en el Estadio Alberto Gallardo, por la quinta jornada de la Liga 1 2026. El conjunto rimense necesita sumar de a tres para seguir metido en la pelea por el primer lugar, mientras que el ‘Rojo Matador’ buscará dar la sorpresa fuera de casa.

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Sporting Cristal vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

El equipo dirigido por Roberto Mosquera llega después de rescatar un 1-1 ante Universitario en el Estadio Monumental. Yoshimar Yotún fue el encargado de marcar para los rimenses desde el punto penal, en un resultado que dejó sensaciones positivas por el escenario y el rival enfrentado. Ahora, el objetivo será convertir ese punto en una victoria frente a su público.

Sporting Cristal busca sumar en su casa.

Sport Huancayo, por su parte, también viene de repartir puntos. El elenco huancaíno igualó 1-1 contra Chankas en el estadio IPD de Huancayo, con Ronal Huaccha como autor del tanto local. El cuadro de Richard Pellejero intentará mejorar su posición en el campeonato y complicar a uno de los candidatos del campeonato.

Sport Huancayo quiere sumar puntos claves.

La última vez que ambos conjuntos se enfrentaron fue durante el Torneo Apertura 2026. El partido se disputó el 28 de febrero en Huancayo y terminó con triunfo del cuadro local por 2-1. Salcedo y Caballero marcaron para Sport Huancayo, mientras que Jair Moretti anotó el descuento de Sporting Cristal.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo?

El encuentro correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 se disputará este domingo 16 de agosto a las 11:00 a. m. (hora peruana). El escenario será el estadio Alberto Gallardo, en Lima.

México: 10.00 a. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 11.00 a. m.

Venezuela, Chile, Bolivia: 12.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO?

La transmisión del partido estará a cargo de L1 MAX, señal oficial para los encuentros de la Liga 1. También podrá seguirse mediante las plataformas habilitadas para la transmisión del campeonato peruano.

Sporting Cristal vs Sport Huancayo historial:

Sport Huancayo 2-1 Sporting Cristal | 28 de febrero de 2026 | Liga 1

Sporting Cristal 5-0 Sport Huancayo | 30 de julio de 2025 | Liga 1

Sport Huancayo 0-1 Sporting Cristal | 22 de febrero de 2025 | Liga 1

Sport Huancayo 1-2 Sporting Cristal | 14 de septiembre de 2024 | Liga 1

Sporting Cristal 4-0 Sport Huancayo | 7 de abril de 2024 | Liga 1.

Sporting Cristal vs Sport Huancayo pronóstico: apuestas y cuotas

Sporting Cristal empate Sport Huancayo Betsson 1.55 4.00 5.30 Betano.pe 1.57 4.10 5.60 bet365 1.53 3.80 5.25 1xBet 1.54 4.10 5.56 Caliente.pe 1.54 4.00 5.80 DoradoBet 1.63 4.20 5.00

Sporting Cristal vs Sport Huancayo: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Enriquez; Cristiano, Lutiger, Araujo, González; Yotún, Tavara, Castro, Wisdom, González y Barcos.

Sport Huancayo: Zamudio; Ángeles, Valoyes, Gaona, Falconi; Salcedo, Carabano, Sanguinetti, Lujan, Magallanes, Huaccha.