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Hombre fue sorprendido en un Walmart de Rome: terminó en la cárcel tras un intento de robo de herramientas
Un hombre de 35 años fue detenido en Rome, Georgia, tras ser señalado por la Policía por presuntamente intentar llevarse herramientas de un Walmart sin pagar.
Un hombre de 35 años fue arrestado esta semana en Rome, Georgia, luego de que presuntamente intentara salir de un Walmart con un juego de herramientas sin pagar. El caso, reportado por Coosa Valley News, derivó en cargos por hurto en tiendas.
Un hombre de Rome fue detenido tras intentar sustraer herramientas de un Walmart.
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Hombre habría intentado robar herramientas de un Walmart en Estados Unidos
De acuerdo con el reporte de Coosa Valley News, Justin William Jones habría ocultado el juego de herramientas dentro de una bolsa antes de intentar abandonar el establecimiento. El producto estaba valorado en 48,68 dólares.
La policía señaló que Jones fue detenido tras ser sorprendido durante el presunto intento de robo. El hombre, residente de Rome, enfrenta ahora cargos por hurto en tiendas.
¿Qué se sabe del arresto en Walmart de Rome?
Según Coosa Valley News, Jones, de 35 años, fue detenido esta semana por el presunto hurto de un juego de herramientas. El caso está relacionado específicamente con un cargo por hurto en tiendas. La información disponible señala que la acusación se refiere al supuesto intento de sacar el producto de Walmart sin pagarlo.
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