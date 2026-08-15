Cliente extravió su billetera llena de dinero en efectivo en Walmart: horas después, la visita de un desconocido generó un "momento de orgullo paternal"

Un cliente de Walmart en Georgia, Estados Unidos, creyó que había perdido para siempre una billetera con una importante cantidad de dinero en efectivo. Sin embargo, horas después, un desconocido llegó hasta su vivienda para devolvérsela, en un gesto que terminó provocando un inesperado "momento de orgullo paternal".

Cliente perdió su billetera en Walmart y recibió una inesperada visita

Según Inside Edition, Tyrese Smith extravió su billetera en un Walmart de McDonough, Georgia. Al darse cuenta de que la había perdido, pensó que sería difícil recuperarla, especialmente porque llevaba efectivo. "No pensé que volvería a ver nada de [ese dinero]", contó Smith a Inside Edition.

La situación cambió ese mismo día. Un hombre que encontró la billetera en el suelo revisó la dirección que figuraba en su interior y decidió llevarla personalmente hasta la casa de Smith. Una cámara Ring registró el momento en que el desconocido llegó a la vivienda. "¿Vive aquí un hombre llamado Tyrese?", preguntó antes de explicar que había encontrado la billetera en Walmart y quería devolvérsela.

Smith confirmó que, al recibirla, todo el dinero seguía dentro. El gesto del desconocido no solo le permitió recuperar sus pertenencias, sino que también llevó al cliente de Walmart en EE. UU. a intentar identificarlo para agradecerle públicamente.

El padre del desconocido reveló su identidad en Facebook

Con ayuda de una imagen captada por la cámara de seguridad, Smith publicó la fotografía en la página de Facebook "I Heart McDonough" y preguntó si alguien conocía al hombre que había tenido el gesto de devolverle la billetera. La respuesta llegó de manera inesperada. Cordney Johnson apareció en los comentarios y explicó que el hombre de la fotografía era su hijo mayor, Cameron Johnson.

"Este es mi hijo mayor, Cameron", escribió el padre. También señaló que su hijo no tenía cuenta de Facebook y expresó su satisfacción al ver reflejados los valores que, según dijo, habían inculcado en casa. "Me alegra que lo haya encontrado y que lo que le inculcamos se vea reflejado aquí. ¡Gracias por darme este momento de orgullo paternal!", añadió.

El caso ocurrido en una tienda de Walmart en Georgia se convirtió así en una historia de honestidad que llamó la atención en Estados Unidos, luego de que un desconocido decidiera devolver intacta una billetera que encontró por casualidad.