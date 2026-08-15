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Tabla acumulada de la Liga 1: así marchan las posiciones tras la fecha 5 del Torneo Clausura
Aquí puedes ver cómo marcha la tabla de posiciones del acumulado durante la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
La pelea por el título nacional está cada vez más candente. De momento, Alianza Lima continúa liderando la tabla acumulada con 48 unidades, seguido de Los Chankas con 41. Más abajo se encuentran Cienciano, Universitario y Cusco FC con 36 unidades. A continuación, podrás revisar cómo marchan las posiciones durante la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
PUEDES VER: Alianza Lima vs UTC EN VIVO por Torneo Clausura 2026: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico
Tabla acumulada de la Liga 1 2026
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|21
|25
|48
|2
|Los Chankas
|21
|4
|41
|3
|Cienciano
|21
|9
|36
|4
|Universitario
|21
|9
|36
|5
|Cusco FC
|22
|2
|36
|6
|Melgar
|21
|10
|35
|7
|Deportivo Garcilaso
|21
|6
|35
|8
|Alianza Atlético
|21
|0
|27
|9
|Sporting Cristal
|21
|0
|26
|10
|Comerciantes Unidos
|22
|-2
|26
|11
|Sport Boys
|21
|-2
|25
|12
|Atlético Grau
|22
|-6
|23
|13
|Sport Huancayo
|21
|-7
|23
|14
|ADT Tarma
|21
|-3
|21
|15
|FC Cajamarca
|21
|-6
|21
|16
|CD Moquegua
|21
|-9
|21
|17
|Juan Pablo II
|22
|-20
|21
|18
|UTC
|21
|-10
|10
- Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 14 del Exp. 1124-2024-B—CCRD-FPF
- Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 15 del Exp. 1124-2024-B—CCRD-FPF
- Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 11 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF
- Club UTC; sanción de dedudcción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 8 del Exp. 723-2026-B-CCRD-FPF
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 080-CL-LFPP-2026
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 081-CL-LFPP-2026
- Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesta por Resolución 082-CL-LFPP-2026
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Cusco FC
|5
|5
|9
|2
|Deportivo Garcilaso
|4
|3
|9
|3
|Alianza Lima
|4
|3
|8
|4
|Sport Huancayo
|4
|3
|7
|5
|Sporting Cristal
|4
|2
|7
|6
|Sport Boys
|4
|2
|7
|7
|Melgar
|4
|1
|7
|8
|Los Chankas
|4
|0
|7
|9
|Universitario
|4
|0
|7
|10
|Atlético Grau
|5
|0
|7
|11
|Alianza Atlético
|4
|-2
|6
|12
|Comerciantes Unidos
|5
|0
|5
|13
|Juan Pablo II
|5
|-2
|5
|14
|FC Cajamarca
|4
|1
|4
|15
|CD Moquegua
|4
|-2
|3
|16
|Cienciano
|4
|-3
|3
|17
|UTC
|4
|-5
|2
|18
|ADT Tarma
|4
|-4
|1
Programación y resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026
Viernes 14 de agosto
- Atlético Grau 1-0 Comerciantes Unidos
- Cusco FC 2-0 Juan Pablo II
Sábado 15 de agosto
- ADT Tarma vs Alianza Atlético | 1.00 p. m.
- Los Chankas vs Melgar | 3.30 p. m.
- Alianza Lima vs UTC | 7.30 p. m.
Domingo 16 de agosto
- Sporting Cristal vs Sport Huancayo | 11.00 a. m.
- CD Moquegua vs Sport Boys | 1.15 p. m.
- FC Cajamarca vs Universitario | 3.30 p. m.
- Cienciano vs Deportivo Garcilaso | 6.30 p. m.
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