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Tabla acumulada de la Liga 1: así marchan las posiciones tras la fecha 5 del Torneo Clausura

Aquí puedes ver cómo marcha la tabla de posiciones del acumulado durante la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Gary Huaman
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del acumulado durante la fecha 5 del Torneo Clausura.
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del acumulado durante la fecha 5 del Torneo Clausura. | Foto: composición Líbero
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La pelea por el título nacional está cada vez más candente. De momento, Alianza Lima continúa liderando la tabla acumulada con 48 unidades, seguido de Los Chankas con 41. Más abajo se encuentran Cienciano, Universitario y Cusco FC con 36 unidades. A continuación, podrás revisar cómo marchan las posiciones durante la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Alianza Lima vs UTC EN VIVO por Torneo Clausura 2026.

PUEDES VER: Alianza Lima vs UTC EN VIVO por Torneo Clausura 2026: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

PuestoEquipoPJDFPuntos
1Alianza Lima212548
2Los Chankas21441
3Cienciano21936
4Universitario21936
5Cusco FC22236
6Melgar211035
7Deportivo Garcilaso21635
8Alianza Atlético21027
9Sporting Cristal21026
10Comerciantes Unidos22-226
11Sport Boys21-225
12Atlético Grau22-623
13Sport Huancayo21-723
14ADT Tarma21-321
15FC Cajamarca21-621
16CD Moquegua21-921
17Juan Pablo II22-2021
18UTC21-1010
  • Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 14 del Exp. 1124-2024-B—CCRD-FPF
  • Club UTC, sanción de deducción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 15 del Exp. 1124-2024-B—CCRD-FPF
  • Club UTC, sanción de deducción de dos (2) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 11 del Exp. 1150-2025-B-CCRD-FPF
  • Club UTC; sanción de dedudcción de tres (3) puntos, dispuesta en la Resolución N.° 8 del Exp. 723-2026-B-CCRD-FPF
  • Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 080-CL-LFPP-2026
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de un (1) punto en la tabla acumulada, dispuesta en la Resolución 081-CL-LFPP-2026
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de dos (2) puntos en la tabla acumulada, dispuesta por Resolución 082-CL-LFPP-2026

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

PuestoEquipoPJDFPuntos
1Cusco FC559
2Deportivo Garcilaso439
3Alianza Lima438
4Sport Huancayo437
5Sporting Cristal427
6Sport Boys427
7Melgar417
8Los Chankas407
9Universitario407
10Atlético Grau507
11Alianza Atlético4-26
12Comerciantes Unidos505
13Juan Pablo II5-25
14FC Cajamarca414
15CD Moquegua4-23
16Cienciano4-33
17UTC4-52
18ADT Tarma4-41

Programación y resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Viernes 14 de agosto

  • Atlético Grau 1-0 Comerciantes Unidos
  • Cusco FC 2-0 Juan Pablo II

Sábado 15 de agosto

  • ADT Tarma vs Alianza Atlético | 1.00 p. m.
  • Los Chankas vs Melgar | 3.30 p. m.
  • Alianza Lima vs UTC | 7.30 p. m.

Domingo 16 de agosto

  • Sporting Cristal vs Sport Huancayo | 11.00 a. m.
  • CD Moquegua vs Sport Boys | 1.15 p. m.
  • FC Cajamarca vs Universitario | 3.30 p. m.
  • Cienciano vs Deportivo Garcilaso | 6.30 p. m.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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