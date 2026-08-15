- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs UTC
- Chankas vs Melgar
- Universitario
- Perú vs República Checa
- Fichajes vóley
ALERTA en Walmart: acusan a una mujer de un DELITO GRAVE por el robo sistemático de estos juguetes de alto valor
Una mujer de 63 años fue detenida en EE. UU. por presuntamente robar juguetes de Walmart en al menos dos ocasiones, incluidos numerosos sets de LEGO.
Una mujer de 63 años fue detenida en Evansville, Indiana, tras ser señalada por la Policía de El Paso como presunta responsable de sustraer juguetes de un Walmart en varias ocasiones. De acuerdo con información difundida por WFIE | 14 News, el valor de los productos presuntamente robados, entre ellos numerosos sets de LEGO, ascendería a 1.679,24 dólares.
Una mujer de Evansville fue acusada de sustraer LEGOs de Walmart.
PUEDES VER: INSÓLITO ROBO en Florida: fue a Walmart y terminó QUITÁNDOLE EL AUTO a un guardia de seguridad
Mujer de Evansville es acusada de robar LEGOs de Walmart
La investigación comenzó el 1 de agosto, cuando las cámaras de seguridad de un establecimiento de Walmart en Estados Unidos captaron, según la Policía, a Sandra D. Reising tomando distintos productos del área de juguetes. Los agentes indicaron que la mujer colocó varios artículos en su carrito y posteriormente salió de la tienda sin pasar por caja. En esa primera ocasión, el valor de los productos habría superado los 600 dólares.
La situación se repitió el 10 de agosto. Según la Policía de El Paso (EPD), Reising fue localizada nuevamente dentro del establecimiento mientras, presuntamente, ocultaba mercancía en una cesta de compras.
Entre los productos señalados destacaban varios sets de LEGO, artículos que habrían representado una parte importante del valor total del robo. En Estados Unidos, este tipo de juguetes de colección puede alcanzar precios elevados, dependiendo de la edición y el tamaño del set.
Robo de LEGOs en Walmart termina con una detención
De acuerdo con los agentes, el valor acumulado de los artículos que Reising habría sustraído ascendió a 1.679,24 dólares. La mayor parte de la mercancía correspondía a productos de LEGO, por lo que el caso ha llamado la atención al tratarse de un supuesto robo reiterado de juguetes de alto valor.
La mujer fue arrestada el viernes y acusada de robo. Posteriormente, quedó en libertad de la cárcel del condado de Vanderburgh tras pagar una fianza.
La información fue reportada originalmente por WFIE | 14 News, medio que citó datos proporcionados por las autoridades policiales. Por ahora, las acusaciones forman parte de la investigación policial y deberán seguir su curso dentro del proceso judicial.
- 1
ALERTA MÁXIMA en los locales Walmart de EE. UU.: agentes lanzan FUERTE ADVERTENCIA sobre una estafa de servicio al cliente
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: exponen a ICE y su operación en Atlanta; arrestaron a más de 1.200 personas
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: tres hombres ARRESTADOS por ICE fueron LIBERADOS por esta razón
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 19.80
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00