ALERTA en Walmart: acusan a una mujer de un DELITO GRAVE por el robo sistemático de estos juguetes de alto valor

Una mujer de 63 años fue detenida en Evansville, Indiana, tras ser señalada por la Policía de El Paso como presunta responsable de sustraer juguetes de un Walmart en varias ocasiones. De acuerdo con información difundida por WFIE | 14 News, el valor de los productos presuntamente robados, entre ellos numerosos sets de LEGO, ascendería a 1.679,24 dólares.

Una mujer de Evansville fue acusada de sustraer LEGOs de Walmart.

Mujer de Evansville es acusada de robar LEGOs de Walmart

La investigación comenzó el 1 de agosto, cuando las cámaras de seguridad de un establecimiento de Walmart en Estados Unidos captaron, según la Policía, a Sandra D. Reising tomando distintos productos del área de juguetes. Los agentes indicaron que la mujer colocó varios artículos en su carrito y posteriormente salió de la tienda sin pasar por caja. En esa primera ocasión, el valor de los productos habría superado los 600 dólares.

La situación se repitió el 10 de agosto. Según la Policía de El Paso (EPD), Reising fue localizada nuevamente dentro del establecimiento mientras, presuntamente, ocultaba mercancía en una cesta de compras.

Entre los productos señalados destacaban varios sets de LEGO, artículos que habrían representado una parte importante del valor total del robo. En Estados Unidos, este tipo de juguetes de colección puede alcanzar precios elevados, dependiendo de la edición y el tamaño del set.

Robo de LEGOs en Walmart termina con una detención

De acuerdo con los agentes, el valor acumulado de los artículos que Reising habría sustraído ascendió a 1.679,24 dólares. La mayor parte de la mercancía correspondía a productos de LEGO, por lo que el caso ha llamado la atención al tratarse de un supuesto robo reiterado de juguetes de alto valor.

La mujer fue arrestada el viernes y acusada de robo. Posteriormente, quedó en libertad de la cárcel del condado de Vanderburgh tras pagar una fianza.

La información fue reportada originalmente por WFIE | 14 News, medio que citó datos proporcionados por las autoridades policiales. Por ahora, las acusaciones forman parte de la investigación policial y deberán seguir su curso dentro del proceso judicial.