Sport Boys confirma la salida de Luciano Nequecaur con emotiva publicación: "Gracias por tu empeño"

Tras varios días de especulaciones sobre el futuro de Luciano Nequecaur, finalmente el club Sport Boys confirmó la salida del delantero argentino, quien dejará la ‘Misilera’ para continuar su carrera futbolística en Libertad de Paraguay. El cuadro rosado utilizó sus redes sociales para despedir a su goleador con una emotiva publicación rememorando sus mejores momentos con camiseta rosada.

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Sport Boys despidió a Luciano Nequecaur tras confirmarse su salida

Mediante su cuenta oficial de X, el conjunto del primer puerto compartió un video en agradecimiento al aporte de Nequecaur desde su llegada al equipo a inicios de la temporada 2025 y le deseó el mayor de los éxitos en su nueva etapa con Libertad de Paraguay: "Gracias por tu empeño, Luciano", se lee en la descripción que acompaña el video con los mejores momentos del atacante.

Sport Boys despidió a Luciano Nequecaur con emotiva publicación

Luciano Nequecaur rechazó a la ‘U’ y Cristal

Según información de Luciano Nequecaur, el experimentado delantero guarda un enorme cariño por Sport Boys, motivo por el cual habría rechazado ofertas de Universitario y Sporting Cristal, pues no quería jugar por otro club que no sea la Misilera, teniendo en cuenta que este 2026 el equipo cumplió 99 años de vida institucional.

“Nequecaur tiene 35 años y su contrato terminaba a fin de año. Creo que no iba a haber una renovación porque la U y Cristal lo sondearon, entonces fue una buena decisión irse al fútbol paraguayo porque él no quería jugar en otro club peruano en el aniversario de Boys”, señaló el comunicador para el programa ‘Hablemos de MAX’.

Números de Luciano Nequecaur con Sport Boys

Durante la temporada y media que jugó en Sport Boys, Luciano Nequecaur disputó un total de 43 partidos con camiseta chalaca y marcó 16 goles, convirtiéndose en el principal referente en ataque del conjunto dirigido por el profesor Carlos Desio.

Más salidas en Sport Boys

Además de Nequecaur, Sport Boys ya había confirmado las salidas de los futbolistas Juan Gonzáles Peña y Víctor Flores, así como la del colombiano nacionalizado peruano Carlos López, quien continuará su carrera en la Liga 2, defendiendo los colores de la Universidad San Martín de Porres (USMP).