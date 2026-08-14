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Exjugador de Sport Boys da el batacazo y firma por club campeón peruano: "¡Bienvenido!"

El exfutbolista de Sport Boys sorprendió al concretar su llegada a un bicampeón de la Liga 1.

Eduardo Chirinos
Exjugador de Sport Boys firmó por club campeón del fútbol peruano.
Exjugador de Sport Boys firmó por club campeón del fútbol peruano. | Foto: Composición Líbero
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Sport Boys atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura 2026, sin embargo, su plantel se ha visto reducido en los últimos días. Tras confirmarse las salidas de Juan Gonzáles Peña y Víctor Flores, ahora el cuadro chalaco pierde a una nueva pieza tras confirmarse la salida de Carlos López, quien resolvió su contrato con Boys y fue oficializado como nuevo fichaje de la Universidad San Martín de Porres (USMP).

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Carlos López, ex Sport Boys, es nuevo jugador de la USMP

A través de sus redes sociales, el conjunto albo le dio la bienvenida a su nueva incorporación, quien acordó su salida del cuadro rosado para continuar su carrera en la Liga 2 junto a la ‘Muela’, luego de disputar la primera parte de la presente temporada en primera división junto a la ‘Misilera’.

"¡Bienvenido a casa, Carlos! Carlos López ya viste nuestros colores y llega con hambre de triunfo. ¡Qué bien te queda (la camiseta)!", publicó la USMP en su cuenta oficial de X con un video del jugador vistiendo la indumentaria de los ‘santos’.

Carlos López, USMP, Sport Boys, Liga 1, Liga 2

Carlos López es nuevo jugador de la USMP.

De esta forma, el futbolista colombiano nacionalizado peruano afrontará un nuevo reto en el balompié nacional con la San Martín, equipo que logró el bicampeonato nacional en las temporadas 2007 y 2008 y volvió a consagrarse en el año 2010. Ahora, los santos se encuentran en la lucha por regresar a la máxima categoría del fútbol peruano.

Números de Carlos López en Sport Boys

Durante su paso por el cuadro chalaco, López no pudo consolidarse en el primer equipo ante la falta de continuidad y la irregularidad en su rendimiento. El atacante disputó 19 partidos con camiseta rosada y solo pudo marcar un gol y brindó 2 asistencias.

¿Cómo le va a la USMP en la Liga 2 2026?

La Universidad San Martín viene teniendo una temporada irregular en la Liga 2 2026. El equipo que dirige Paul Cominges marcha en la quinta posición del Grupo A con 14 puntos tras 11 partidos jugados. La ‘muela’ registra 5 derrotas, 2 empates y solo 4 victorias.

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