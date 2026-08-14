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Figura de Botafogo revela que 'vaticinó' la goleada de Cienciano: "Lo advertimos toda la semana"
Tras la histórica goleada de Cienciano, una figura de Botafogo reveló que el equipo sabía de las fortalezas del 'Papá', pero no pudo evitar el 6-1 en Cusco.
Cienciano vivió una noche de ensueño y volvió a hacer historia en la Copa Sudamericana. El 'Papá' derrotó por un apabullante 6-1 a su similar de Botafogo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la ida de los octavos de final. Tras el final del encuentro, una de las figuras del ‘Fogão’ tomó la palabra y reveló que vaticinó la humillante derrota ante los cusqueños: estamos hablando de Nahuel Ferraresi, habitual titular del cuadro brasileño.
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Nahuel Ferraresi, jugador de Botafogo, ‘vaticinó’ la goleada de Cienciano
En declaraciones para Paramount+ tras el final del compromiso en Cusco, el defensa central venezolano expresó su desazón por la aplastante derrota frente al 'Papá de América' y reveló que durante la semana previa al duelo advirtió sobre la posibilidad de este abultado resultado adverso, teniendo en cuenta como factor clave la ventaja de los centros y remates de larga distancia por la altura de la ciudad imperial.
"Sabíamos que podía pasar (la goleada). Advertimos toda la semana sobre los centros, entramos al partido y encajamos un gol de un centro. Es toda nuestra culpa, necesitamos mejorar mucho. Jugamos fatal en los primeros 45 minutos", señaló Ferraresi, quien además pidió disculpas a la hinchada de Botafogo y se comprometió a dar lo mejor para remontar la llave.
Nahuel Ferraresi lamentó la dura derrota ante Cienciano en Cusco.
Por su parte, el entrenador de Botafogo, Franclim Carvalho, destacó la gran actuación de Cienciano: “ Es un equipo con identidad, una idea bien definida. Meten muchos jugadores en el área, muchos centros al área, muchos balones largos. Y lo hacen bien, aún más en casa”, sostuvo en conferencia de prensa.
Cuándo vuelven a jugar Cienciano y Botafogo por la Copa Sudamericana?
Cabe resaltar que el partido de vuelta entre Cienciano y Botafogo se llevará a cabo el próximo jueves 20 de agosto a las 7.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Nilton Santos de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Los dirigidos por el profesor Horacio Melgarejo llegarán con una ventaja de cinco goles y podrían sellar su clasificación a cuartos de final si logran mantener la diferencia.
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