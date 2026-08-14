DT de Cienciano tuvo tenso momento con periodista tras goleada a Botafogo: "Siguiente pregunta"

Cienciano vivió una noche de ensueño y volvió a hacer historia al golear por 6-1 a Botafogo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Papá se hizo imponente en Cusco y castigó duramente al Fogão. De la mano de su DT Horacio Melgarejo, quien justamente protagonizó un show aparte durante la conferencia de prensa tras el partido en el Inca Garcilaso de la Vega.

Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, protagonizó tenso momento con periodista

A su llegada a la conferencia, el DT del cuadro imperial, visiblemente contento por el resultado y el rendimiento de sus dirigidos, expresó su buen ánimo ante los medios e inició con una curiosa advertencia: "Por favor, pregúntenme lo que quieran, menos por qué no hicimos más goles", señaló, desatando risas entre los comunicadores que estuvieron presentes.

Sin embargo, en medio de las consultas, una pregunta en particular incomodó al estratega argentino, cuando uno de los periodistas hizo hincapié en el “preocupante” momento que vive Cienciano en el Torneo Clausura, a lo que Melgarejo decidió no contestar: “¿Preocupante?, siguiente pregunta, por favor”, respondió Melgarejo.

Cieciano apabulló a Botafogo en Cusco.

¿Horacio Melgarejo dejará Cienciano por su sanción en la Liga 1?

Previo al partido con los brasileños, Horacio Melgarejo confesó que su continuidad en Cienciano no está asegurada debido a la dura sanción impuesta por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que lo suspendió por un año tras sus comentarios despectivos en contra de la Copa de la Liga Caliente. En entrevista con TV Perú, el técnico reveló que ha recibido ofertas de Argentina, Ecuador y otros clubes de la Liga 1.

¿Cuándo vuelve a jugar Cienciano por Copa Sudamericana y la Liga 1?

El ‘Papá’ y Botafogo volverán a verse las caras el próximo jueves 20 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana), en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Respecto al Torneo Clausura 2026, Cienciano recibirá en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a Deportivo Garcilaso el domingo 16 de agosto a las 6:30 p.m., en una nueva edición del clásico cusqueño.