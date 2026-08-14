- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano vs Botafogo
- Rosario Central vs Corinthians
- Vasco vs Olimpia
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes vóley
DT de Cienciano tuvo tenso momento con periodista tras goleada a Botafogo: "Siguiente pregunta"
Tras la histórica goleada a Botafogo por la Copa Sudamericana, el DT de Cienciano, Horacio Melgarejo, se mostró incómodo ante la pregunta de un periodista.
Cienciano vivió una noche de ensueño y volvió a hacer historia al golear por 6-1 a Botafogo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Papá se hizo imponente en Cusco y castigó duramente al Fogão. De la mano de su DT Horacio Melgarejo, quien justamente protagonizó un show aparte durante la conferencia de prensa tras el partido en el Inca Garcilaso de la Vega.
PUEDES VER: ¡Histórico! Cienciano humilló a Botafogo y se acerca a cuartos de final de Copa Sudamericana
Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, protagonizó tenso momento con periodista
A su llegada a la conferencia, el DT del cuadro imperial, visiblemente contento por el resultado y el rendimiento de sus dirigidos, expresó su buen ánimo ante los medios e inició con una curiosa advertencia: "Por favor, pregúntenme lo que quieran, menos por qué no hicimos más goles", señaló, desatando risas entre los comunicadores que estuvieron presentes.
Sin embargo, en medio de las consultas, una pregunta en particular incomodó al estratega argentino, cuando uno de los periodistas hizo hincapié en el “preocupante” momento que vive Cienciano en el Torneo Clausura, a lo que Melgarejo decidió no contestar: “¿Preocupante?, siguiente pregunta, por favor”, respondió Melgarejo.
Cieciano apabulló a Botafogo en Cusco.
¿Horacio Melgarejo dejará Cienciano por su sanción en la Liga 1?
Previo al partido con los brasileños, Horacio Melgarejo confesó que su continuidad en Cienciano no está asegurada debido a la dura sanción impuesta por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que lo suspendió por un año tras sus comentarios despectivos en contra de la Copa de la Liga Caliente. En entrevista con TV Perú, el técnico reveló que ha recibido ofertas de Argentina, Ecuador y otros clubes de la Liga 1.
¿Cuándo vuelve a jugar Cienciano por Copa Sudamericana y la Liga 1?
El ‘Papá’ y Botafogo volverán a verse las caras el próximo jueves 20 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana), en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Respecto al Torneo Clausura 2026, Cienciano recibirá en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a Deportivo Garcilaso el domingo 16 de agosto a las 6:30 p.m., en una nueva edición del clásico cusqueño.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 19.80
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00